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Nový iPad mini i Apple TV 4K dostaly více RAM. Víme, kolik přesně

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Apple vydal novou verzi vývojářského nástroje Xcode 27.2. Tento software pro programátory pravidelně slouží jako spolehlivý zdroj hardwarových parametrů. A nyní prozradil, jakou kapacitou operační paměti disponuje nová čtvrtá generace Apple TV 4K i nový iPad mini s OLED displejem.

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Očekávané hodnoty, které Apple běžně tají

Jak se předpokládalo, nová Apple TV 4K poháněná čipem A19 je vybavena 8 GB RAM. Nový iPad mini s čipem A20 Pro dostal do vínku 12 GB RAM. Vývojářský nástroj také potvrdil, že 12 GB RAM má taktéž iPhone Duo. Žádná z těchto hodnot není pro analytiky velkým překvapením. Apple však údaje o operační paměti ve svých oficiálních technických specifikacích u mobilních zařízení a Apple TV tradičně neuvádí.

Apple TV 4K Apple Arcade 261013 Apple-TV-4K-Apple-Arcade-261013
Apple TV 4K Apple Fitness Plus 261013 Apple-TV-4K-Apple-Fitness-Plus-261013
Apple TV 4K FaceTime 261013 Apple-TV-4K-FaceTime-261013
Apple TV 4K home hub 261013 Apple-TV-4K-home-hub-261013
Apple TV 4K home theater setup 261013 Apple-TV-4K-home-theater-setup-261013
Apple TV 4K iCloud photos 261013 Apple-TV-4K-iCloud-photos-261013
Apple TV 4K screen saver shuffle feature 261013 Apple-TV-4K-screen-saver-shuffle-feature-261013
Apple TV 4K Siri Remote Precision Finding 261013 Apple-TV-4K-Siri-Remote-Precision-Finding-261013
Apple TV 4K with Siri AI suggestions 261013 Apple-TV-4K-with-Siri-AI-suggestions-261013
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Globální nedostatek čipů prodražuje nabídku

Zvýšené nároky na operační paměť přicházejí v poměrně nevhodné době. Globální nedostatek paměťových čipů způsobil v celém technologickém průmyslu raketový růst cen RAM a celkově pamětí. Tato nepříznivá situace donutila i Apple v letošním roce plošně zdražit většinu produktů. Zvýšení cen se dotklo iPhonů, iPadů, Maců, chytrých reproduktorů HomePod i samotné Apple TV 4K. Nová Apple TV měla dorazit již dávno. Ovšem kvůli problémům se Siri AI byla představena teprve nedávno. Stejný příběh se týká i HomeView a HomePodu mini 2.

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Zdroj
Diskuze
Apple

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