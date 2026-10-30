Nový iPad mini i Apple TV 4K dostaly více RAM. Víme, kolik přesně

Apple vydal novou verzi vývojářského nástroje Xcode 27.2. Tento software pro programátory pravidelně slouží jako spolehlivý zdroj hardwarových parametrů. A nyní prozradil, jakou kapacitou operační paměti disponuje nová čtvrtá generace Apple TV 4K i nový iPad mini s OLED displejem.
Očekávané hodnoty, které Apple běžně tají
Jak se předpokládalo, nová Apple TV 4K poháněná čipem A19 je vybavena 8 GB RAM. Nový iPad mini s čipem A20 Pro dostal do vínku 12 GB RAM. Vývojářský nástroj také potvrdil, že 12 GB RAM má taktéž iPhone Duo. Žádná z těchto hodnot není pro analytiky velkým překvapením. Apple však údaje o operační paměti ve svých oficiálních technických specifikacích u mobilních zařízení a Apple TV tradičně neuvádí.
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Globální nedostatek čipů prodražuje nabídku
Zvýšené nároky na operační paměť přicházejí v poměrně nevhodné době. Globální nedostatek paměťových čipů způsobil v celém technologickém průmyslu raketový růst cen RAM a celkově pamětí. Tato nepříznivá situace donutila i Apple v letošním roce plošně zdražit většinu produktů. Zvýšení cen se dotklo iPhonů, iPadů, Maců, chytrých reproduktorů HomePod i samotné Apple TV 4K. Nová Apple TV měla dorazit již dávno. Ovšem kvůli problémům se Siri AI byla představena teprve nedávno. Stejný příběh se týká i HomeView a HomePodu mini 2.