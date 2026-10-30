Nemáte v Macu nainstalovanou tuto aplikaci? Okamžitě ji odstraňte, šířila malware!

Opuštěný aktualizační procesor pirátské streamovací aplikace Popcorn Time (konkrétně verze Time4Popcorn) zanechal až 350 tisíc Maců zranitelných vůči útokům na dálku. Bezpečnostní experti ze společnosti Eye Research v rámci operace IXIM zjistili, že tato skrytá komponenta umožňovala potenciálním útočníkům spouštět na cizích zařízeních škodlivý kód s nejvyššími systémovými právy.
Tichá hrozba běžící na pozadí
Zranitelná komponenta zvaná PT.updd fungovala v systému macOS jako privilegovaný proces, který se spouštěl automaticky při startu počítače nezávisle na tom, zda byla samotná aplikace zapnutá. Updater se připojoval k řídícím serverům přes nešifrované HTTP spojení a přijímal stažený kód bez jakéhokoliv ověření digitálního podpisu. Protože proces běžel s právy root, útočník mohl nad zařízením získat naprostou kontrolu. Zranitelnosti bylo přiděleno označení CVE-2026-30612.
Eticky sporná záchranná mise
Výzkumníci zjistili, že software neustále kontaktuje opuštěnou doménu. Poté, co ji zaregistrovali pod svou správu, zaznamenali zhruba 50 požadavků za sekundu. Vzhledem k neexistenci původních vývojářů a oficiální záplaty se rozhodli zranitelnost využít k ochraně uživatelů. Vytvořili vlastní bezpečnostní aktualizaci, která nebezpečnou službu na pozadí automaticky deaktivovala. Ačkoliv operace vyvolala etické otázky ohledně spouštění kódu bez souhlasu majitelů počítačů, do prosince 2025 se podařilo deaktivovat updater na více než milionu systémů.
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Deaktivace nestačí, nutná je odinstalace
Zásah výzkumníků však neřeší všechny bezpečnostní trhliny. Samotná aplikace Popcorn Time nadále spoléhá na zastaralý prohlížeč z roku 2014, nemá aktivovaný bezpečnostní sandbox a načítá skripty přes nešifrovaná spojení. Odborníci proto důrazně doporučují program kompletně odinstalovat. Pouhé přesunutí aplikace do koše nestačí. V macOS je nutné přes složku /Library/PrivilegedHelperTools/ smazat soubor PT.updd a z /Library/LaunchDaemons/ odstranit soubor PT.updd.plist.