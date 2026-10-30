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Nemáte v Macu nainstalovanou tuto aplikaci? Okamžitě ji odstraňte, šířila malware!

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J. VajdákJan Vajdák
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Opuštěný aktualizační procesor pirátské streamovací aplikace Popcorn Time (konkrétně verze Time4Popcorn) zanechal až 350 tisíc Maců zranitelných vůči útokům na dálku. Bezpečnostní experti ze společnosti Eye Research v rámci operace IXIM zjistili, že tato skrytá komponenta umožňovala potenciálním útočníkům spouštět na cizích zařízeních škodlivý kód s nejvyššími systémovými právy.

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Tichá hrozba běžící na pozadí

Zranitelná komponenta zvaná PT.updd fungovala v systému macOS jako privilegovaný proces, který se spouštěl automaticky při startu počítače nezávisle na tom, zda byla samotná aplikace zapnutá. Updater se připojoval k řídícím serverům přes nešifrované HTTP spojení a přijímal stažený kód bez jakéhokoliv ověření digitálního podpisu. Protože proces běžel s právy root, útočník mohl nad zařízením získat naprostou kontrolu. Zranitelnosti bylo přiděleno označení CVE-2026-30612.

Eticky sporná záchranná mise

Výzkumníci zjistili, že software neustále kontaktuje opuštěnou doménu. Poté, co ji zaregistrovali pod svou správu, zaznamenali zhruba 50 požadavků za sekundu. Vzhledem k neexistenci původních vývojářů a oficiální záplaty se rozhodli zranitelnost využít k ochraně uživatelů. Vytvořili vlastní bezpečnostní aktualizaci, která nebezpečnou službu na pozadí automaticky deaktivovala. Ačkoliv operace vyvolala etické otázky ohledně spouštění kódu bez souhlasu majitelů počítačů, do prosince 2025 se podařilo deaktivovat updater na více než milionu systémů.

face id macbook face-id macbook
1920 1080 MacBook Air M4 hand 1920_1080_MacBook_Air_M4_hand
1520 794 MacBook Neo modry 1520_794_MacBook_Neo_modry
MacBook Air M5 LsA 16 MacBook Air M5 LsA 16
MacBook Neo LsA 5 1 MacBook-Neo-LsA-5-1
MacBook Air M5 LsA 12 MacBook Air M5 LsA 12
MacBook Air M5 LsA 10 MacBook Air M5 LsA 10
MacBook Air M5 LsA 9 MacBook Air M5 LsA 9
MacBook Air M5 LsA 6 MacBook Air M5 LsA 6
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Deaktivace nestačí, nutná je odinstalace

Zásah výzkumníků však neřeší všechny bezpečnostní trhliny. Samotná aplikace Popcorn Time nadále spoléhá na zastaralý prohlížeč z roku 2014, nemá aktivovaný bezpečnostní sandbox a načítá skripty přes nešifrovaná spojení. Odborníci proto důrazně doporučují program kompletně odinstalovat. Pouhé přesunutí aplikace do koše nestačí. V macOS je nutné přes složku /Library/PrivilegedHelperTools/ smazat soubor PT.updd a z /Library/LaunchDaemons/ odstranit soubor PT.updd.plist.

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