Největší hackerská krádež v historii? Útočníci připravili Binance o neuvěřitelnou částku

Hackerské útoky jsou v posledních letech bohužel prakticky na denním pořádku. Čas od času se však objeví případ, který svou závažností naprosto zastíní všechny ostatní. Přesně to se stalo i nyní kryptoměnové burze Binance, která patří k největším na světovém trhu s digitálními měnami. Společnost totiž před pár hodinami oznámila mimořádně závažný bezpečnostní incident, při kterém se útočníkům podle předběžných zjištění podařilo odčerpat kryptoměny v hodnotě přibližně 6,3 miliardy dolarů, tedy zhruba 137 miliard korun. Pokud se rozsah útoku definitivně potvrdí, půjde o největší známou krádež kryptoměn v historii, a co je možná ještě znepokojivější, celý problém mohl začít u jediného napadeného notebooku.
Podle dostupných informací se útočníkům podařilo napadnout pracovní notebook jednoho ze zaměstnanců Binance. Právě přes něj pak měli následně získat přístup k části infrastruktury burzy a následně zadat neoprávněné převody kryptoměn. Bezpečnostní společnost TRM Labs přitom upozornila, že většina prostředků byla převedena během pouhých dvaceti minut. Útok zasáhl hned několik blockchainových sítí, což jeho rozsah ještě podtrhuje.
Za celou operací podle bezpečnostních analytiků pravděpodobně stojí severokorejská hackerská skupina TraderTraitor, která je spojována s kybernetickými útoky zaměřenými právě na kryptoměnové společnosti, jejichž prostřednictvím může severokorejský režim získávat značné finanční prostředky. Binance mezitím zahájila rozsáhlá bezpečnostní opatření. Podle společnosti se podařilo zmrazit přibližně 3 miliardy dolarů z dotčených aktiv, přičemž další prostředky se stále snaží dohledat. Burza zároveň dočasně omezila výběry a ujistila zákazníky, že případné ztráty pokryje z vlastních prostředků.
Kryptoměny okamžitě začaly ztrácet hodnotu
Na zprávy o útoku nepřekvapivě zareagoval také kryptoměnový trh. Bitcoin tak během ranního obchodování oslabil o více než tři procenta a propadl se až k hranici 76 368 dolarů. Podobně si vedlo Ethereum, zatímco kryptoměna BNB spojená s Binance ztratila během 24 hodin přibližně pět procent.
Celý případ je tedy bezesporu velmi nepříjemnou připomínkou toho, že ani obrovské technologické společnosti s rozsáhlým zabezpečením nemusí být proti podobným útokům imunní. Pokud se navíc skutečně potvrdí, že útočníkům otevřel cestu jediný napadený počítač, bude to další důkaz, jak zásadní roli v kybernetické bezpečnosti hraje zabezpečení jednotlivých zařízení. Pro běžné uživatele je nicméně důležité, že Binance zatím tvrdí, že jejich prostředky zůstávají v bezpečí a případné škody uhradí. Zda se však podaří získat zpět i zbývající miliardy dolarů, ukážou až následující dny.