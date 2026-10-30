Na iPhone dorazila legendární akční hra Saints Row: The Third Remastered. Nabízí otevřený svět, šílené mise i kooperaci

Pokud patříte mezi fanoušky akčních her s otevřeným světem, máme pro vás skvělou zprávu. Na iPhone a iPad totiž v předešlých dnech dorazila Saints Row: The Third Remastered, tedy vylepšená verze oblíbené gangsterky, která si před lety získala hráče především svým naprosto šíleným humorem, absurdními misemi a prakticky neomezenými možnostmi, jak ve virtuálním městě způsobit chaos. O mobilní port se postaralo studio Feral Interactive, které má s převáděním velkých počítačových a konzolových her na mobilní zařízení bohaté zkušenosti.
Hra vás zavede do města Steelport, kde se gang Third Street Saints snaží získat nadvládu nad ulicemi a vypořádat se s nebezpečným Syndikátem. K dispozici přitom máte rozsáhlý otevřený svět, desítky příběhových i vedlejších misí, nejrůznější automobily, tanky, letadla a samozřejmě také pořádně bizarní zbraně. Pokud jste někdy Saints Row hráli, určitě víte, že oproti GTA si tato série nikdy příliš nelámala hlavu s realismem a raději vsázela na naprostou absurdnost. A právě v tom spočívá její největší kouzlo.
Kompletní hra bez kompromisů
Vývojáři slibují, že mobilní verze zachovává vylepšenou grafiku remasterované edice a nabízí kompletní původní obsah. Nechybí dokonce ani všechna vydaná rozšíření včetně Genkibowl VII, Gangstas in Space a The Trouble With Clones. Součástí balíčku je rovněž více než 30 dalších zbraní, vozidel a kostýmů.
Samozřejmostí je upravené dotykové ovládání, které si můžete přizpůsobit podle svých představ. Pokud však dáváte přednost klasickému hraní, potěší vás podpora herních ovladačů. Na iPad je navíc možné využít také klávesnici a myš. Velkým lákadlem je pak možnost projít celou hru nejen samostatně, ale také v online kooperaci s kamarádem.
Saints Row: The Third Remastered dostupný v App Store za 359 Kč, přičemž nejde o titul s předplatným, ale o jednorázový nákup. Hra vyžaduje iOS 18 nebo novější a na zařízení potřebuje přibližně 22 GB volného místa. Podporovány jsou například iPhone 11 a novější, iPhone XS či vybrané modely iPad.
Já mám upřímně z podobných portů velkou radost. Ještě před pár lety by totiž představa, že si na telefonu zahrajeme plnohodnotnou konzolovou gangsterku včetně všech rozšíření, působila poměrně bláznivě. Dnes se z toho ale pomalu stává realita a Saints Row je dalším důkazem, jak daleko se mobilní hraní posunulo. A protože už jsem hru začal testovat, těšte se v nejbližších dnech na recenzi.