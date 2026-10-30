MacBook Neo opět zdražil, jen si toho skoro nikdo nevšiml

Když Apple letos v březnu představil MacBook Neo, jedním z jeho největších lákadel byla bezesporu cena. Kalifornský gigant totiž konečně přišel s notebookem, který měl otevřít dveře do světa macOS i lidem, kteří za počítač nechtějí utrácet desítky tisíc korun. Obzvlášť zajímavý byl přitom pro studenty, kteří jej mohli v českém obchodě Apple pro školství pořídit za pouhých 599 dolarů nebo chcete-li 14 290 Kč. Od té doby se však situace pořádně změnila. Apple totiž svůj nejlevnější MacBook opakovaně zdražuje, přičemž nyní si přichystal další nepříjemné překvapení. V obchodě pro školství totiž cena za MacBook Neo opět povyskočila, přičemž v české verzi tohoto obchodu nově začíná na 18 590 Kč, což je oproti původní ceně nárůst o 4300 Kč.
Apple samozřejmě nezdražoval jen v Česku, ale celosvětově. Například v americkém obchodě pro školství poskočila cena z 599 na 649 dolarů. Při uvedení v březnu přitom studenti platili jen 499 dolarů. V červnu následovalo první zdražení o 100 dolarů a nyní přišlo další navýšení o 50 dolarů. Z původně mimořádně dostupného notebooku se tak postupně stává podstatně dražší záležitost.
Pro nás v České republice je pak situace též dost nepříznivá. Zatímco při uvedení MacBook Neo startoval ve školním obchodě na 14 290 Kč, nyní vychází na zmíněných 18 590 Kč, což znamená zdražení o více než 30 % během zhruba sedmi měsíců. A přestože se bavíme o notebooku, který je suverénně nejlevnější v nabídce Apple, už logicky není tak atraktivní jak tomu bylo při stsartu prodejů.
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Dává MacBook Neo za současnou cenu ještě smysl?
Apple zdražování svých produktů vysvětluje především rostoucími náklady na paměťové a úložné čipy, jejichž ceny žene vzhůru mimo jiné obrovská poptávka spojená s rozvojem umělé inteligence. Právě MacBook Neo je tak evidentně jednou z obětí, na které jsou důsledky této situace velmi dobře vidět. Osobně mi však přijde poměrně škoda, že se zdražování tak výrazně dotklo právě modelu, jehož hlavním smyslem měla být dostupnost. MacBook Neo s čipem A18 Pro a 8GB operační pamětí je totiž bezpochyby zajímavým počítačem pro nenáročné uživatele, studenty či školáky. Jenže zatímco za původních 14 290 Kč působil jako mimořádně lákavá vstupenka do světa Maců, při současných 18 590 Kč už jeho koupě vyžaduje podstatně více přemýšlení.
O to víc, když si uvědomíme, že se samotný hardware od března nijak nezměnil. Zákazníci tak za stejný počítač zaplatí o tisíce korun více, aniž by za své peníze dostali cokoliv navíc, což je podle mě u produktu cíleného právě na cenově citlivější zákazníky docela nepříjemná zpráva. Osobně bych si proto i s ohledem na datum v kalendáři raději počkal na jeho novější generaci, která má vyjít na začátku příštího roku. Ano, i ta může opět mírně zdražit, ale alespoň bude výkonnější a podle dosavadních úniků nabídne i vyšší RAM paměť.