iPhone vám nově ověří věk pomocí selfie. Průkaz ani platební kartu nepotřebujete

Apple integroval do iOS 27.2 a iPadOS 27.2 novou funkci pro ověření věku pomocí předního fotoaparátu. Uživatelé v podporovaných zemích tak mohou snadno prokázat svou plnoletost, aniž by museli zadávat údaje z kreditní karty nebo skenovat jiný průkaz totožnosti.
Skenování ze čtyř úhlů a ochrana soukromí
Jak popisuje nový dokument podpory Applu, systém odhaduje věk na základě analýzy obličeje. Během procesu snímání se na obrazovce zobrazují pokyny k otáčení a naklánění hlavy, aby zařízení získalo pohled na tvář ze čtyř různých směrů.
Společnost uvádí, že proces ověřování kombinuje výpočty přímo na zařízení uživatele s analýzou přes zabezpečené rozhraní Private Cloud Compute. Výsledky se následně lokálně spojí. Apple zdůrazňuje, že po celou dobu zpracování k těmto snímkům nemá přístup on ani nikdo jiný. Po úspěšném dokončení ověření se pořízené selfie okamžitě smaže.
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Kdy je ověření vyžadováno
Uživatelům se tato možnost nabídne automaticky při výzvě k potvrzení věku. Její dostupnost se však liší podle lokality a legislativních požadavků, které určují, kdy je kontrola plnoletosti nezbytná. Mezi typické situace, které toto ověření spouští, patří zakládání nového Apple Accountu, instalace softwarové aktualizace, stahování aplikací s věkovým omezením 18+ nebo úprava bezpečnostních prvků a rodičovské kontroly. Jakmile uživatel svou plnoletost jednou úspěšně prokáže, systém už podle Applu žádné další potvrzování nevyžaduje. Zajímavé řešení, které ale pochopitelně bude lépe fungovat u starších lidí. Lidé okolo 18 budou muset pravděpodobně neustále řešit ověření věku jiným způsobem. Nedovedu si představit, že systém spolehlivě odhalí čerstvého plnoletého.