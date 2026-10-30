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iPhone vám nově ověří věk pomocí selfie. Průkaz ani platební kartu nepotřebujete

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Apple integroval do iOS 27.2 a iPadOS 27.2 novou funkci pro ověření věku pomocí předního fotoaparátu. Uživatelé v podporovaných zemích tak mohou snadno prokázat svou plnoletost, aniž by museli zadávat údaje z kreditní karty nebo skenovat jiný průkaz totožnosti.

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Skenování ze čtyř úhlů a ochrana soukromí

Jak popisuje nový dokument podpory Applu, systém odhaduje věk na základě analýzy obličeje. Během procesu snímání se na obrazovce zobrazují pokyny k otáčení a naklánění hlavy, aby zařízení získalo pohled na tvář ze čtyř různých směrů.

Společnost uvádí, že proces ověřování kombinuje výpočty přímo na zařízení uživatele s analýzou přes zabezpečené rozhraní Private Cloud Compute. Výsledky se následně lokálně spojí. Apple zdůrazňuje, že po celou dobu zpracování k těmto snímkům nemá přístup on ani nikdo jiný. Po úspěšném dokončení ověření se pořízené selfie okamžitě smaže.

iPhone Duo LsA 17 iPhone Duo LsA 17
iPhone Duo LsA 18 iPhone Duo LsA 18
iPhone Duo LsA 21 iPhone Duo LsA 21
iPhone Duo LsA 20 iPhone Duo LsA 20
iPhone Duo LsA 12 iPhone Duo LsA 12
iPhone Duo LsA 13 iPhone Duo LsA 13
iPhone Duo LsA 9 iPhone Duo LsA 9
iPhone Duo LsA 10 iPhone Duo LsA 10
iPhone Duo LsA 7 iPhone Duo LsA 7
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Kdy je ověření vyžadováno

Uživatelům se tato možnost nabídne automaticky při výzvě k potvrzení věku. Její dostupnost se však liší podle lokality a legislativních požadavků, které určují, kdy je kontrola plnoletosti nezbytná. Mezi typické situace, které toto ověření spouští, patří zakládání nového Apple Accountu, instalace softwarové aktualizace, stahování aplikací s věkovým omezením 18+ nebo úprava bezpečnostních prvků a rodičovské kontroly. Jakmile uživatel svou plnoletost jednou úspěšně prokáže, systém už podle Applu žádné další potvrzování nevyžaduje. Zajímavé řešení, které ale pochopitelně bude lépe fungovat u starších lidí. Lidé okolo 18 budou muset pravděpodobně neustále řešit ověření věku jiným způsobem. Nedovedu si představit, že systém spolehlivě odhalí čerstvého plnoletého.

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Zdroj
Diskuze
iPhone

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