iPhone Duo má zaděláno na obrovský úspěch. Apple může už příští rok ovládnout téměř třetinu trhu se skládačkami

Když Apple minulý měsíc představil svůj historicky první skládací iPhone Duo, bylo jasné, že jeho příchod pořádně zamíchá kartami na trhu s ohebnými telefony. Přeci jen se jedná o segment, ve kterém se dosud prosazovali především výrobci Android zařízení, zatímco Apple dlouhé roky vyčkával. Jak se však nyní ukazuje, toto čekání se mu může pořádně vyplatit. Analytická společnost TrendForce totiž zveřejnila novou prognózu, podle které by Apple mohl už v příštím roce získat téměř třetinu celosvětového trhu se skládacími smartphony. A to je vzhledem k tomu, jak krátce je iPhone Duo na trhu, skutečně působivé číslo.
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Podle TrendForce by měl Apple do konce letošního roku dodat na trh přibližně 5 milionů kusů iPhone Duo, což by mu zajistilo podíl kolem 24,8 %. Ještě zajímavější je však výhled na rok 2027, kdy analytici očekávají růst jeho podílu až na 29,8 %. Apple by se tak prakticky okamžitě stal druhým největším hráčem na trhu se skládacími telefony.
První místo by si měl nadále udržet Samsung, jehož podíl však podle odhadů klesne z letošních 35,1 % na 31,9 %. Třetí Huawei by pak měl v příštím roce ovládat přibližně 21,3 % trhu. Rozdíl mezi Apple a Samsungem by tedy činil pouhých 2,1 procentního bodu, což rozhodně není mnoho.
Zajímavé je rovněž to, že celý trh se skládacími telefony má letos vyrůst jen o 0,5 %, přičemž dodávky Android skládaček mají meziročně klesnout o více než 20 %. V příštím roce však TrendForce očekává růst trhu o 16,3 % na přibližně 23,5 milionu zařízení. A právě iPhone Duo má být jedním z hlavních důvodů tohoto oživení.Analytici přitom vidí největší výhodu Applu v propojení hardwaru, softwaru a vývojářského ekosystému. Díky tomu by se podle nich mohly skládací telefony postupně přestat soustředit jen na efektní konstrukci a začít více těžit z možností multitaskingu a práce na velkém displeji.
Upřímně řečeno, podobná předpověď mě vlastně ani nepřekvapuje. Apple sice přišel se skládacím telefonem výrazně později než konkurence, ale na druhou stranu má obrovskou uživatelskou základnu, která na podobné zařízení čekala. Ostatně už první dny prodeje ukázaly, že o iPhone Duo je značný zájem. Bude však zajímavé sledovat, zda si jej dokáže udržet i dlouhodobě, zvlášť s ohledem na vysokou cenu a otázky kolem odolnosti ohebného displeje.
Pokud se ale odhady TrendForce naplní, může se Apple už příští rok dostat na dostřel Samsungu, který tomuto segmentu dominoval dlouhé roky. Říkám si však, že pokud se trh s ohebnými telefony jako takový v brzké době nějak zásadně nezvětší, pak může být ve výsledku Applu úplně jedno, že mu kraluje, protože mu ve výsledku stejně nic moc nepřinese.