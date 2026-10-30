Apple opět na nákupech. Tentokrát získal AI startup, který může zásadně zlepšit Apple Intelligence

Že to Apple s umělou inteligencí myslí skutečně vážně, není v posledních měsících žádným tajemstvím. Kalifornský gigant totiž nejenže intenzivně pracuje na rozšiřování funkcí Apple Intelligence, ale zároveň se snaží získávat technologie a odborníky, kteří by mu mohli s dalším vývojem pomoci, což udělal i nyní. Podle nových informací zveřejněných na evropském seznamu akvizic totiž koupil společnost Ascend.io, která se specializuje na využívání AI agentů při práci s daty. Na první pohled se sice nemusí jednat o nic, co by běžného uživatele iPhone nějak zvlášť zajímalo, ve výsledku může jít o poměrně důležitý krok.
Ascend.io je technologická společnost založená v roce 2015, která se zaměřuje na takzvaný agentní datový engineering, takže zjednodušeně řečeno vyvíjí nástroje, díky kterým dokáže umělá inteligence automatizovat řadu činností spojených se zpracováním, správou a organizací dat. Jinými slovy, místo toho, aby vývojáři museli všechny úkony provádět ručně, mohou část práce přenechat AI agentům, kteří dokážou samostatně řešit i poměrně složité úkoly.
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Zajímavé přitom je, že Apple podle dostupných informací nekupuje společnost v úplně tradičním slova smyslu, ale může nabídnout zaměstnání vybraným pracovníkům Ascend.io, získat nevýhradní licenci k jejímu duševnímu vlastnictví a převzít některé patenty. Jinými slovy, Apple si tímto způsobem zajišťuje především přístup k odborníkům a technologiím, které by jinak musel vyvíjet vlastními silami.
Co přesně Apple se získanými technologiemi a zaměstnanci plánuje, zatím samozřejmě nevíme. Nabízí se však možnost jejich využití při vývoji interních AI nástrojů, automatizaci práce s daty nebo budování infrastruktury pro pokročilejší funkce umělé inteligence v rámci AI systému Apple Intelligence. Zda se ale skutečně technologie tohoto startupu v budoucnu nějak projeví i na funkcích dostupných běžným uživatelům, ukáže až čas. Už nyní je však zřejmé, že Apple pokračuje v posilování svých kapacit pro vývoj umělé inteligence a nehodlá v tomto směru polevit.