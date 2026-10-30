Apple chce s OLED MacBook Pro dobýt trh. Je tu však jedna zásadní překážka

Čerstvě představený OLED MacBook Pro je bezesporu jedním z nejzajímavějších počítačů, jaké kalifornský gigant v posledních letech uvedl na trh. Kromě přepracovaného designu totiž přináší také dotykový OLED displej, čímž Apple definitivně prolomil jednu ze svých dlouholetých zásad. Jenže zatímco technologicky jde o skutečně zajímavý stroj, otázkou zůstává, jak velký zájem o něj budou mít zákazníci. Odpověď na tuto otázku se nyní snaží poskytnout analytická společnost TrendForce, která zveřejnila první odhady prodejů novinky.
Podle analytiků TrendForce by měl Apple v roce 2027 dodat na trh přibližně 1,2 až 1,5 milionu kusů nového MacBook Pro s OLED displejem, což ve výsledku není nějak závratné číslo. Zásadní roli však dle analytiků nepřekvapivě sehraje cena. Nový 14″ MacBook Pro totiž ve Spojených státech startuje na 2899 dolarech, zatímco větší 16″ varianta vychází minimálně na 3399 dolarů. Apple navíc vedle OLED novinek nadále prodává i dosavadní modely s mini-LED displeji, takže zákazníci mají možnost sáhnout po levnější alternativě.
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Právě v prodeji levnější alternativy pak vidí analytici jeden z největších háčků celé novinky. Dotykový OLED displej je totiž sice bezesporu lákavým vylepšením, jenže otázkou je, kolik lidí bude ochotných si za něj výrazně připlatit vzhledem k tomu, že například výkonnostně se stroje meziročně neposunuly. Současné MacBook Pro navíc nabízejí výborné obrazovky a pro spoustu uživatelů jsou výkonově více než dostačující.
Zajímavé však je, že příchod Apple do světa OLED notebooků může výrazně ovlivnit celý trh. TrendForce totiž očekává, že celosvětové dodávky notebooků s OLED displeji letos meziročně vzrostou téměř o 40 %, přičemž v roce 2027 by měl následovat další růst přesahující 40 %. Dosud tuto kategorii táhly především značky jako Lenovo, HP či ASUS. Zapojení Apple však může přimět další výrobce, aby OLED displeje začali do svých notebooků nasazovat ve větším měřítku.
Nový MacBook Pro se začne prodávat 6. listopadu. Teprve následující měsíce tak ukážou, zda se dotykový OLED displej stane pro zákazníky dostatečně silným důvodem k výměně jejich současného počítače, nebo zda vysoká cena zájem o novinku přece jen přibrzdí. Já jsem na něj ale upřímně nesmírně zvědavý. Dotykové ovládání v kombinaci s překrásným OLED panelem je totiž rozhodně lákavé, avšak cena je samozřejmě nastavena opravdu vysoko.