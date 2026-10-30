Alza spustila největší Black Friday

Alza spustila Black Friday ve kterém nakoupíte s až 83% slevou. Slevy padly na tisíce produktů, mezi které patří například i produkty společnosti Apple. Ve slevě jsou například AirPods Pro 3. generace nebo iPhone 17. Vůbec nejdražší položkou v Black Friday je pak televizor 97″ LG OLED97G54LW u kterého ušetříte přes 200 000Kč. Alza uvedla, že Black Friday bude dostupný od 30. řijna 2026 do 30. listopadu 2026 a produkty se budou v rámci této akce měnit. Pokud jste chtěli například dražší konfigurace počítačů Apple, pak máte možnost získat je za velmi zajímavé ceny. Záleží jen na vás, na co vám padne v Black Friday zrak, věřím, že si vybere každý.
Zase neoznačená reklama na Alzu podepsaná redaktorem jako běžný autorský článek