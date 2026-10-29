Windows 11 Pro za 12 € a Office za 23 €? Godeal24 spustil halloweenské slevy!

Komerční sdělení: Halloween dorazil také na Godeal24 a přinesl s sebou pořádně nízké ceny softwaru. Ještě před začátkem Black Friday a předvánoční nákupní horečky máte díky akci Halloween Crazy Sale příležitost pořídit oblíbené programy za mimořádně výhodné ceny. Tato předčasná slevová akce je určena všem, kteří chtějí ušetřit co nejvíce, aniž by museli čekat na nejrušnější nákupní období roku. Jedním z největších lákadel je Office 2024 Pro Plus pro jeden počítač za pouhých 22,99 €. Pokud potřebujete vybavit více zařízení, můžete sáhnout po licenci pro pět počítačů za 99,95 €, což představuje jen 19,99 € na jedno zařízení. Za tyto ceny tak můžete vybavit domácí kancelář, rodinné počítače nebo menší pracovní tým bez nutnosti pravidelného placení předplatného. Za pozornost stojí také Windows 11 Professional za pouhých 12,25 €, který představuje cenově dostupnou možnost modernizace počítače. V kombinaci s Office tak můžete získat kompletní softwarovou výbavu za zlomek běžných nákladů.
Podle prodejce se jedná o aktivační klíče pocházející z oficiálních zdrojů, nikoliv o nelegální pirátský software. Proč tedy čekat až na Black Friday? Během hlavní nákupní sezóny se nabídka rychle mění a nejzajímavější ceny mohou zmizet mezi prvními. Využitím halloweenských slev na Godeal24 si tak můžete zajistit potřebné licence ještě před zvýšením poptávky. Ať už hledáte jeden aktivační klíč Office, balíček pro více počítačů nebo chcete svůj systém doplnit o Windows 11 Pro, současná nabídka přináší zajímavé možnosti úspory. Nenechte si proto tuto halloweenskou příležitost ujít a vybavte svůj počítač potřebným softwarem ještě před začátkem předvánoční nákupní horečky.
Nejvýhodnější licence Office, jakou můžete najít. Zaručeno!
- Office 2024 Pro Plus – 1 PC – 22,99 €
- Office 2024 Pro Plus – 3 PC – 62,97 € (pouze 20,99 € za PC)
- Office 2024 Pro Plus – 5 PC – 99,95 € (pouze 19,99 € za PC)
- Office 365 Pro Plus – 5 zařízení na 1 rok – 35,99 €
- Office 2021 Pro Plus – 1 PC – 26,99 €
- Office 2021 Home and Business pro Mac – 98 €
- Office 2019 Pro Plus – 1 PC – 24,75 €
Neriskujte padělky. Pořiďte Windows za mimořádně nízké ceny
- Windows 11 Professional – 12,25 €
- Windows 11 Professional – 2 klíče – 24,25 € (pouze 12,13 € za klíč)
- Windows 11 Professional – 3 klíče – 35,25 € (pouze 11,75 € za klíč)
- Windows 11 Professional – 5 klíčů – 53,25 € (pouze 10,65 € za klíč)
- Windows 11 Home – 12,15 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12,80 €
- Windows 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12,88 €
- Windows 10 Professional – 8,25 €
- Windows 10 Home – 8,15 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12,25 €
- Windows Server 2025 Standard – 30,99 €
- Windows Server 2025 Datacenter – 31,99 €
Balíčky, které se vyplatí! Se slevovým kódem „SGO62“
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – balíček – 32,95 €
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro Plus – balíček – 32,85 €
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – balíček – 36,29 €
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus – balíček – 36,19 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2024 Pro Plus – balíček – 32,55 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2024 Pro Plus – balíček – 32,25 €
Počítačový software je dnes nezbytnou součástí efektivní práce. Ať už potřebujete kancelářské aplikace, nástroje pro správu systému nebo programy pro každodenní používání, správně zvolená výbava vám může ušetřit spoustu času. Godeal24 nabízí široký výběr softwaru, který vám pomůže pracovat rychleji a pohodlněji. Díky nízkým cenám navíc můžete modernizovat prakticky celé softwarové vybavení počítače, aniž byste museli výrazně zatížit svůj rozpočet. Nečekejte proto zbytečně dlouho a využijte aktuální nabídku.
Užitečné nástroje pro PC za ceny, které potěší
- Ashampoo PDF Pro 5 – 24,99 €
- IObit Driver Booster 13 – 17,69 €
- Ashampoo Backup Pro 27 – 13,63 €
- AdGuard – 3 zařízení – doživotní licence – 32,74 €
- Ashampoo WinOptimizer Pro 29 – 16,99 €
- EaseUS Video Downloader – doživotní licence – 30 €
- EaseUS Disk Copy Pro – měsíční předplatné – 13,93 €
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Proč nakupovat na Godeal24?
Godeal24 nabízí digitální doručování produktových klíčů prostřednictvím e-mailu, takže zákazníci nemusí čekat na doručení fyzické zásilky. Obchod zároveň poskytuje technickou podporu při instalaci a aktivaci zakoupeného softwaru. Při porovnávání prodejců může zákazníkům pomoci také hodnocení na platformě Trustpilot, které podle uváděných údajů dosahuje 4,8 hvězdičky.
Pokud plánujete modernizovat softwarové vybavení svého počítače, akce Halloween Crazy Sale nabízí Windows, Office i řadu dalších užitečných programů na jednom místě. Před objednávkou doporučujeme zkontrolovat aktuální ceny, licenční podmínky, kompatibilitu se zařízeními a pravidla jednotlivých akcí na stránkách halloweenské kampaně Godeal24.
Kontakt na Godeal24: service@godeal24.com