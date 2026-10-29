Unikly první detaily o iPhone 18e. Apple chystá výkonnější čip, ale na jednu očekávanou novinku zapomeňte

Přestože Apple představil iPhone 17e teprve letos na jaře, už nyní se začínají objevovat informace o jeho nástupci. A jak se zdá, příští generace nejlevnějšího iPhone bude opět sázet především na vylepšení hardwaru, zatímco po designové stránce se žádná velká revoluce konat nebude. Alespoň to vyplývá z nejnovějších informací známého čínského leakera Digital Chat Station, který na sociální síti Weibo zveřejnil první podrobnosti o připravovaném iPhone 18e.
Podle jeho informací má novinka nabídnout 6,12″ OLED displej, jediný 48Mpx zadní fotoaparát a především nový čip A20, který by měl být vyráběn pokročilým 2nm procesem, díky čemuž lze očekávat vyšší výkon i lepší energetickou efektivitu. Právě procesor by tak mohl být jedním z hlavních důvodů, proč o novince vůbec uvažovat.
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Nepotěší naopak informace o displeji, u kterého leaker počítá s tím, že bude i nadále podporovat pouze 60Hz obnovovací frekvenci, což znamená, že se ani příští rok nedočkáme technologie ProMotion. A upřímně řečeno, právě to mi přijde jako jedna z největších slabin celé řady. Zatímco vyšší obnovovací frekvence je dnes běžná i u podstatně levnějších telefonů s Androidem, Apple si ji u svého cenově nejdostupnějšího modelu zřejmě opět nechá pro sebe.
Zajímavější změna by se naopak mohla odehrát na přední straně telefonu. Digital Chat Station totiž tvrdí, že Apple zvažuje nasazení 24Mpx selfie fotoaparátu. Zatím však není jasné, zda skutečně půjde o takto vysoké rozlišení, nebo zda nakonec dostane iPhone 18e stejný 18Mpx fotoaparát, jaký Apple používá u některých dražších modelů. Otazníkem zůstává rovněž Dynamic Island. Nejnovější únik jeho příchod nepotvrzuje ani nevyvrací, takže zatím nelze říci, zda se Apple konečně zbaví klasického výřezu v displeji.
Představení iPhone 18e se očekává na jaře 2027, kdy by měl Apple ukázat také základní iPhone 18 a druhou generaci iPhone Air. Pokud se dosavadní informace potvrdí, půjde spíše o evoluci současného modelu než o zásadní generační skok. Osobně bych ale mnohem raději než další navýšení výkonu viděl právě 120Hz displej, který by podle mě celkový uživatelský zážitek posunul výrazněji.