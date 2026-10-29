Tuto super hru nyní rozdává Epic Games zcela zdarma. Už ji máte?

Pokud si rádi rozšiřujete svou herní knihovnu o zajímavé tituly, aniž byste za ně museli utrácet, mám pro vás další skvělý tip. Hororovou hru Sorry We’re Closed si totiž nyní můžete pořídit zcela zdarma, a to až do příštího čtvrtka 5. listopadu. Stačí si ji včas aktivovat a zůstane vám v knihovně natrvalo, takže se do jejího hraní nemusíte pouštět okamžitě.
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Pokud máte rádi hororové hry, které nesází jen na laciné lekačky, ale především na hutnou atmosféru a zajímavý příběh, rozhodně by vám neměla uniknout hra Sorry We’re Closed. Ta totiž kombinuje klasický survival horor s velmi osobitým vizuálním stylem, který jako by vypadl z éry prvního PlayStationu. V hlavní roli se ocitnete coby Michelle, mladá žena, jejíž život se pořádně zkomplikuje poté, co na ni padne kletba mocného démona. Aby se jí zbavila, musí se vydat do světa plného nadpřirozených bytostí, podivných postav a tajemství, která rozhodně není radno podceňovat. Zajímavostí je přitom především kombinace průzkumu prostředí z pohledu třetí osoby a soubojů z pohledu první osoby, díky čemuž hra působí poměrně neotřele.
Velkou roli navíc hraje speciální třetí oko hlavní hrdinky, které umožňuje nahlížet do démonického světa a odhalovat věci, jež by jinak zůstaly skryté. K tomu si připočtěte výraznou barevnou stylizaci, povedený soundtrack a příběh, ve kterém nechybí témata lásky, vztahů či osobních rozhodnutí. Potěší také skutečnost, že vaše rozhodnutí mohou ovlivnit další vývoj příběhu a dovést vás k různým zakončením. Osobně mi na Sorry We’re Closed přijde nejsympatičtější právě to, že se nesnaží být dalším generickým hororem, ale naopak si jde vlastní cestou a nebojí se experimentovat. Pokud tedy hledáte něco trochu jiného, co vás dokáže zaujmout nejen svou atmosférou, ale i neobvyklým zpracováním, tahle hra rozhodně stojí za pozornost.
Hru zdarma můžete stáhnout zde