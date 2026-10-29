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Svítící jablko je zpět. Apple po deseti letech vrací na MacBook Pro jejich ikonický prvek

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Apple oficiálně oznámil, že se na zadní stranu nových MacBooků Pro vrací legendární svítící logo. Jeden z nejznámějších designových prvků jablečných notebooků hlásí comeback po dlouhých deseti letech.

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Nová technologie pro OLED displeje

Společnost svítící logo odstranila v roce 2016 při tehdejším redesignu, kdy jej nahradila leštěnou kovovou variantou bez podsvícení. Původní svítící jablíčko přitom chytře využívalo zbytkové světlo ze samotného podsvícení LCD displeje.

Nejnovější MacBooky Pro však disponují panelem „PROLED XDR“, což je OLED displej. Ten funguje na principu samostatně svítících pixelů a tradiční vrstvu plošného podsvícení vůbec neobsahuje. Apple proto musel u nových modelů pro rozsvícení loga vyvinout a implementovat zcela odlišné technologické řešení.

Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display lifestyle travel 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-lifestyle-travel-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display LM Studio 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-LM-Studio-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display lifestyle office 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-lifestyle-office-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display lifestyle remote work 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-lifestyle-remote-work-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display family lineup 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-family-lineup-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display family lineup profile 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-family-lineup-profile-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display lifestyle anti reflective coating 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-lifestyle-anti-reflective-coating-261028
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Startovní ceny nových modelů

Návrat k fanoušky milovanému designovému detailu je součástí nově ohlášené generace s dotykovými obrazovkami. Cena 14palcového MacBooku Pro začíná na americkém trhu na 2 899 dolarech. Startovní cena většího 16palcového modelu je stanovena na 3 399 dolarů. Když Apple tento designový prvek odstranil, leckterému fanouškovi Applu to bylo líto. Já osobně měl tento „výstřelek“ velmi rád. Někteří nadšenci se dokonce v minulosti rozhodli přinést svítící jablíčko i na iPhony. Vítáte návrat?

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