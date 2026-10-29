Reklama na nový OLED MacBook Pro se natáčela v Praze!

Včerejší představení MacBooku Pro s OLED displejem má českou stopu. Reklama, kterou na něj Apple zveřejnil na YouTube, totiž vznikla v Praze a to rozhodně ne okrajově. Česká metropole se v ní objevuje opravdu často.
Začátek reklamy se alespoň zčásti odehrává v pražském kongresovém centru, čehož si lze všimnout jednak výhledem na Prahu se siluetou pražského hradu v dáli a jednak ikonickými schody, které si můžete prohlédnout níže na jedné z fotek.
Část reklamy v parku se pak odehrává konkrétně na Jiráskově náměstí, přičemž v záběrech si lze všimnout v pozadí pomníku Aloise Jiráska. Další pravděpodobnou lokací, která se v reklamě mihne, je vyhlídka na Letné, konkrétně pak okolí Letenských sadů a Letenského zámečku. Záběry z kašny pak opět velmi pravděpodobně pochází z Jiráskova náměstí, kde taková kašna je, a záběry z lesa pak z Divoké Šárky, přičemž skalní masiv, na kterém sedí herci se stolečky a MacBooky, je pak dle všeho Dívčí skok.
Apple tedy s novým MacBookem Pro dobyl Prahu zřejmě ještě relativně dlouho předtím, než jej včera světu představil, protože počasí v reklamě se zdá být spíš letní či mírně podzimní než to, které v Česku panuje v posledních týdnech. Poměrně zajímavé je pak to, že Česko jako takové se v reklamě od Apple neobjevuje ani zdaleka poprvé. Kalifornský gigant zde totiž už v minulosti nechal natočit například jednu ze svých vánočních reklam, dále pak třeba reklamu na iPhone XR či iPhone 16. Nedivil bych se proto, kdyby i v budoucnu reklamy na Apple produkty vznikaly právě zde.
No celá je made in CZ to je super a ted jeste plna podpora naseho krasneho jazyka a ceska Siri at se s temi kramy da makat i česky.