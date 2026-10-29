QNAP představuje operační system QTS 6.1 Beta: nové uživatelské rozhraní pro intuitivní ovládání a bezpečnou správu dat

Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti úložišť, sítí a ochrany dat, dnes představila nejnovější NAS operační systém, QTS 6.1 Beta. QTS 6.1 Beta je určen pro jednotlivce, domácnosti i malé a střední firmy a přináší jednodušší vizuální rozhraní, zjednodušenou konfiguraci systému a posílené zabezpečení přihlašování, což zjednodušuje správu dat i každodenní používání NAS.
„S rostoucím objemem digitálních dat uživatelé NAS již nehledají pouze širokou nabídku funkcí, ale stale vice oceňují intuitivní ovládání a bezpečnost při každodenním používání,“ říká David Hu, produktový manažer společnosti QNAP. „QTS 6.1 na tyto potřeby reaguje snížením technické náročnosti. Díky přepracovanému, přehlednému rozhraní, zjednodušeným krokům nastavení a vylepšeným bezpečnostním mechanismům mohou členové rodiny i pracovní týmy snadno a s jistotou spravovat a chránit svá důležitá data.“
Hlavní funkce
- Nové, přehledné rozhraní: Nabídky a ikony byly zjednodušeny, aby bylo uživatelské rozhraní přehlednější a intuitivnější. Inicializace systému probíhá pomocí průvodce krok za krokem, takže nastavení zvládnete podle pokynů na obrazovce. Přehledový panel na jedné obrazovce zobrazuje stav systému, využití procesoru a paměti, kapacitu úložiště i teplotu. Karty lze libovolně přidávat nebo odebírat a rozložení lze synchronizovat mezi zařízeními prostřednictvím QNAP účtu.
- Zjednodušená správa účtů a přihlášení bez hesla: Po propojení účtu NAS s QNAP účtem se uživatelé mohou přihlásit přímo, aniž by si museli pamatovat další heslo. Systém podporuje přihlašování bez hesla pomocí technologie FIDO2 Passkey, například prostřednictvím bezpečnostních klíčů YubiKey nebo integrovaných metod ověřování, jako jsou Touch ID a Windows Hello. FIDO2 je silný standard ověřování odolný proti phishingu, který zvyšuje bezpečnost přihlášení.
- Není nutné znovu spouštět přerušené zálohování: Snapshot Replica umožňuje navázat na přerušený přenos zálohy. Pokud je přenos zálohy přerušen, pokračuje od místa přerušení, místo aby začínal od začátku, což šetří čas a šířku pásma. To je obzvláště užitečné při replikaci velkých snímků a prostředí s méně stabilním připojením, čímž se zvyšuje efektivita a odolnost zálohovacích operací.
- Nové systémové jádro Linux 6.6 pro vyšší stabilitu a bezpečnost: Aktualizace na Linux Kernel 6.6 přináší stabilnější provoz při vysoké zátěži, lepší ochranu proti novým bezpečnostním hrozbám a kompatibilitu s novou generací hardwaru, což poskytuje NAS pevnější a spolehlivější základ pro provoz.
- Podpora více AI aplikací: Díky novému AI Service Center si uživatelé mohou vybrat, zda budou AI modely provozovat lokálně na NAS nebo v cloudu, a tím vyvážit rychlost, náklady a soukromí. Díky integraci s aplikací Qsirch mohou uživatelé vyhledávat soubory pomocí jednoduchých popisů v přirozeném jazyce. QuAgent umožňuje prostřednictvím konverzačního rozhraní kontrolovat stav systému, pracovat se soubory a využívat AI při plánování úložné kapacity. (Podporu modelů a hardwaru pro jednotlivé AI funkce najdete v systémových požadavcích každého řešení.)
- Podpora grafických karet Intel® Arc™ Pro B70: Po instalaci grafické karty Arc Pro B70 do NAS mohou uživatelé přímo v Ovládacím panelu sledovat model grafické karty, její teplotu, vytížení a využití grafické paměti, což usnadňuje správu spolu s ostatním hardwarem.
Nový operační systém QTS 6.1 je dostupný v Centru stahování. Další informace najdete na: https://www.qnap.com/go/qts/6.1.0
Poznámka: Podpora některých funkcí závisí na modelu NAS, hardwarových specifikacích a verzi softwaru. Aktuální dostupnost jednotlivých funkcí ověřte na oficiálních produktových stránkách QNAP a v příslušné dokumentaci.