Proč Apple po 16 letech změnil názor na dotykové MacBooky? Jeho šéfové konečně promluvili

Když Apple ve středu představil nový MacBook Pro s dotykovým OLED displejem, udělal něco, čemu se dlouhé roky prakticky za každou cenu vyhýbal. Vždyť ještě donedávna představitelé společnosti tvrdili, že dotykové ovládání na Mac jednoduše nepatří a že pro podobné účely existuje iPad. Jenže časy se mění a s nimi očividně i názory v Cupertinu. Co tedy Apple přimělo k tomu, aby po více než patnácti letech otočil o 180 stupňů? Právě to nyní vysvětlili jeho nejvyšší představitelé v rozhovoru pro magazín Wired. A jejich argumentace je vlastně docela zajímavá.
Generální ředitel Apple John Ternus v rozhovoru vysvětlil, že společnost stále považuje Mac především za počítač určený k ovládání prostřednictvím klávesnice a trackpadu. To se ostatně ani s příchodem dotykového displeje nemění. Apple však postupně dospěl k závěru, že existují situace, kdy může být přímý dotyk obrazovky pohodlnější a praktičtější.
Hlavním problémem přitom podle Ternuse nebyla samotná technologie, ale kompromisy, které by její nasazení vyžadovalo. Apple totiž nechtěl, aby přidání dotykového ovládání znamenalo vyšší hmotnost, větší tloušťku nebo jakékoliv jiné zhoršení vlastností notebooku. Teprve s příchodem nového OLED displeje se podle něj podařilo všechny potřebné technologie skloubit tak, aby výsledný produkt žádné podobné ústupky nevyžadoval. Podobně se vyjádřil také šéf hardwaru Johny Srouji, podle kterého musely nejprve dostatečně pokročit displeje, procesory Apple Silicon i samotný software. Teprve jejich současná úroveň totiž umožnila vytvořit dotykový MacBook, který splňuje vysoké požadavky společnosti.
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Zajímavý pohled přidal také marketingový šéf Greg Joswiak. Ten upozornil, že mezi uživateli MacBooků vyrůstá nová generace mladých tvůrců, pro kterou je dotykové ovládání naprostou samozřejmostí. Tito lidé totiž vyrůstali s iPhone a iPad, takže možnost sáhnout přímo na obrazovku počítače jednoduše očekávají. Apple proto u nového MacBooku Pro přepracoval také chlazení, aby se displej při používání nepříjemně nezahříval, a zpevnil pant, který zabraňuje jeho kývání při dotycích. Speciální antireflexní úprava má navíc zajistit, že obrazovku nebude nutné čistit častěji než u běžného notebooku.
Dle mého názoru dávají slova Apple svým způsobem smysl, byť mi přijde trochu úsměvné, že společnost potřebovala více než patnáct let k tomu, aby dospěla k závěru, ke kterému konkurence došla už dávno. Na druhou stranu se mi líbí přístup, kdy dotykové ovládání nepředstavuje náhradu trackpadu a klávesnice, ale pouze další možnost interakce. Přesně tak by totiž podle mě mělo fungovat. Jestli se však Applu podařilo vše skutečně vyladit natolik, aby dotykový displej nebyl jen zajímavou marketingovou funkcí, ukáže až každodenní používání.