Nový MacBook Pro má jednu skvělou vychytávku, kterou oceníte hlavně při práci s externím monitorem

Včerejší představení nového MacBooku Pro se neslo především ve znamení dotykového OLED displeje, Dynamic Island a přepracované konstrukce. Apple si však připravil také několik méně nápadných vylepšení, která mohou být při každodenním používání ve výsledku zajímavější, než by se na první pohled zdálo. Jedno z nich se týká reproduktorů. Ty totiž nejenže nabídnou výrazně lepší basy, ale nově si poradí také se situací, která byla u dosavadních MacBooků poměrně problematická. Konkrétně jde o přehrávání zvuku při zavřeném víku notebooku.
Apple u nových 14″ a 16″ MacBooků Pro přepracoval šestireproduktorovou zvukovou soustavu, která je již dlouhé roky jednou z nejsilnějších stránek těchto počítačů. Nové basové reproduktory mají podle společnosti nabídnout až o 50 % hlubší basy, zatímco upravené výškové reproduktory se starají o přesnější směrování zvuku a jeho větší čistotu. Samozřejmostí zůstává také podpora prostorového zvuku Dolby Atmos.
Mnohem zajímavější mi však přijde novinka, kterou Apple označuje jako speciální zvukové ladění pro používání se zavřeným víkem. Pokud totiž MacBook Pro připojíte k externímu monitoru a notebook zavřete, jeho reproduktory nyní automaticky využívají zvukové nastavení optimalizované právě pro tuto situaci.
To dává poměrně velký smysl. Při zavření notebooku se totiž mění způsob, jakým se zvuk z reproduktorů šíří do okolí, což může negativně ovlivnit jeho výslednou kvalitu. Nový MacBook Pro má však tento problém kompenzovat, takže by měl nabídnout kvalitní zvuk i při používání v režimu, kdy máte notebook zavřený vedle monitoru nebo pod ním.
Za mě je tento upgrade velmi příjemným krokem vpřed, který bych ocenil i u levnějších modelů. Spousta lidí totiž používá MacBook jako svůj hlavní pracovní počítač, který doma či v kanceláři připojuje k velkému monitoru, přičemž samostatné reproduktory nepotřebuje nebo pro ně jednoduše nemá místo. A pokud Apple dokázal zvuk skutečně optimalizovat tak, aby zavřené víko nemělo na jeho kvalitu výraznější negativní vliv, může jít o drobnost, kterou si uživatelé velmi rychle oblíbí.