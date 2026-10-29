MacBook Neo se dočká nové verze. Dorazit má už za pár měsíců

MacBook Neo je na trhu sice teprve od letošního března, přesto už Apple podle nejnovějších informací intenzivně pracuje na jeho nástupci, což je vzhledem k úspěchu tohoto stroje zcela pochopitelné. Jak se navíc nyní zdá, na druhou generaci nejlevnějšího notebooku s nakousnutým jablkem ve znaku nebudeme čekat příliš dlouho. Podle spolehlivého reportéra Marka Gurmana z agentury Bloomberg totiž Apple plánuje představit MacBook Neo 2 již v první polovině roku 2027. Pokud se tedy jeho informace potvrdí, dočkáme se nástupce zhruba rok po uvedení původního modelu.
Největší změna novinky se má odehrát pod kapotou. Zatímco současný MacBook Neo spoléhá jen na čip A18 Pro a 8GB operační paměť, jeho nástupce by měl dostat výkonnější A19 Pro doplněný rovnou 12GB RAM. Právě navýšení operační paměti přitom osobně považuji za podstatně zajímavější novinku než samotný procesor. Přestože totiž 8 GB pro běžnou kancelářskou práci, prohlížení internetu nebo sledování videí stále postačuje, větší paměťová rezerva se může hodit při náročnějším multitaskingu i do dalších let.
Fotogalerie
Vedle výkonnějšího hardwaru se mají objevit také nové barevné varianty. Současný MacBook Neo je dostupný ve stříbrné, růžové, žluté a indigové, přičemž právě hravější barevné provedení jej poměrně výrazně odlišuje od ostatních MacBooků. Jaké konkrétní odstíny si Apple pro druhou generaci připraví, ale zatím nevíme.
Otazník pak visí také nad cenou. První generace totiž při svém březnovém uvedení startovala v USA na 599 dolarech, avšak již v červnu Apple její cenu zvýšil na 699 dolarů. Zda se druhá generace této částky přidrží, nebo si za výkonnější hardware nechá připlatit, zatím není jasné. Bohužel bych se ale vůbec nedivil tomu, kdyby stroj mezigeneračně mírně zdražil. Přeci jen, 4GB RAM paměti navíc budou Apple něco stát, takže by bylo docela pochopitelné, kdyby šla cena stroje nahoru. Přesto si myslím, že kombinace dostupné ceny, solidního výkonu a dlouhé softwarové podpory opět udělá z této řady velmi zajímavou alternativu k levnějším notebookům s Windows. A jestli Apple dokáže odstranit alespoň některé kompromisy první generace, bude mít příští rok v rukou další potenciálně velmi atraktivní produkt.