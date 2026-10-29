Mac Studio s čipem M5 Ultra lze nově osadit 512 GB RAM. Cena je ale astronomická

Apple zásadně rozšiřuje možnosti konfigurace pro nově představené Mac Studio. Přesně podle plánu, který společnost avizovala na konec října, dostávají profesionálové možnost osadit produkt s čipem M5 Ultra extrémními 512 GB operační paměti.
Tato obří kapacita si ale žádá ohromnou investici. Na americkém trhu startuje Mac Studio s 512 GB RAM na částce 22 299 dolarů. Pokud máte hluboko do kapsy a rozhodnete se pro dostupnější model osazený čipem M5 Max, konfigurace zůstává beze změny a maximální možná kapacita paměti je u něj omezena na 128 GB. Co se pak týče českého trhu, zde za toto počítačové dělo zaplatíte v nejvyšší konfiguraci s 512GB RAM, 16TB SSD a čipem M5 Ultra s 36jádrovým CPU a 40jádrovým GPU 883 990 Kč.
Architektura obou procesorů
Základní čip M5 Max disponuje 18jádrovým procesorem, 40jádrovou grafikou a propustností paměti 614 GB/s. Verze M5 Ultra vznikla spojením dvou těchto čipů do jednoho celku. Ultra tak uživatelům poskytuje až 36jádrové CPU, 80jádrové GPU a 32jádrový Neural Engine, přičemž propustnost sjednocené paměti stoupá na 1,2 TB/s. Apple cílí na uživatele, kteří potřebují drtivý výkon pro lokální běh velkých jazykových modelů nebo 3D rendrování.
Fotogalerie
Podpora externího PCIe a moderních portů Oba modely Macu Studio si zachovaly kompaktní rozměry 19,7 × 19,7 × 9,5 cm i tichý systém chlazení. Zásadní proměnou však prošla konektivita. Nasazení portů Thunderbolt 5 s propustností 120 Gb/s poprvé přináší podporu pro rozšíření o vysokorychlostní PCIe karty pomocí externího šasi. Rychlé bezdrátové přenosy zajišťuje Wi-Fi 7 a Bluetooth 6. M5 Max „utáhne“ pět externích obrazovek, M5 Ultra jich zvládne obsloužit rovnou osm. Koupit můžete již nyní. Dostupnost záleží na konkrétním modelu. Co jsem si zatím tak hrál s předobjednávkami, tak platí vzorec „čím výkonnější stroj chceš, tím déle čekáš“.
V nejvyšší konfiguraci není 12TB SSD, ale 16TB SSD
Máte pravdu. Díky za upozornění na hloupý přepis. Opraveno :)