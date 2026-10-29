Legendární česká střílečka Řež se po 22 letech vrací! Zahrajete si ji zdarma i na iPhone a Mac

Pokud jste před nějakými dvaceti lety trávili dlouhé hodiny hraním počítačových her, možná vám něco říká název Řež. Právě pod ním totiž v roce 2004 vyšla česká 3D střílečka od studia Albisoft, která si mezi fanoušky freewarových her získala poměrně slušné jméno. A přestože by se mohlo zdát, že podobné tituly už dávno patří minulosti, opak je pravdou. Albisoft totiž nyní oznámil návrat Řeže v modernizované podobě, která dorazí nejen na Windows, ale také na Mac, iPhone, iPad a Android. A co je možná ještě zajímavější, celou původní hru si budete moci zahrát zcela zdarma.
Původní hratelnost, moderní technologie
Řež byla už v době svého vydání poměrně specifickou záležitostí. Zatímco jiné střílečky se snažily hráče zaujmout propracovaným příběhem nebo složitými herními mechanismy, zde šlo především o jediné – pořádnou akci. Hráči se postupně prostříleli jednotlivými úrovněmi, sbírali skóre a za získané body nakupovali lepší zbraně. K dispozici přitom měli vše od obyčejné pistole přes brokovnici a plamenomet až po raketomet. Celé to navíc doprovázel energický punkový soundtrack, který hře dodával nezaměnitelnou atmosféru.
Nová verze má původní zážitek zachovat, ale zároveň jej převést na moderní technologie a přizpůsobit současným zařízením. Zajímavá je především podpora mobilních platforem, díky které si Řež vůbec poprvé zahrajeme také na iPhone a iPad. Autoři přitom slibují, že celá původní kampaň zůstane dostupná zdarma na všech podporovaných platformách.
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Nový obsah vznikal také s pomocí AI
Albisoft si však připravil i něco navíc. Součástí návratu hry bude volitelný placený Bonus Pack, který přinese zcela novou úroveň nazvanou Lázně. V té se hráči podívají do prostředí vypuštěných bazénů, ochozů a technického zázemí, přičemž chybět nebude ani nový hudební doprovod.
Rozšíření dále nabídne laserovou pistoli, nové 3D modely zbraní, přepracované textury prostředí a také jednodušší obtížnost s příznačným názvem Baby Mode. Zajímavostí je, že Bonus Pack vznikal mimo jiné jako experiment s využitím umělé inteligence, prostřednictvím které chtěli vývojáři zjistit, zda dokáže navázat na původní obsah a pomoci s jeho rozšířením. Dobrou zprávou je, že zakoupení Bonus Packu nebude pro hraní původní kampaně nutné. Ta zůstane kompletně zdarma, takže si každý bude moci vyzkoušet, zda jej více než dvacet let stará hratelnost stále dokáže zabavit. Co se týče vydání modernizované Řeže, to je předběžně naplánováno na 6. listopadu 2026, přičemž aktuální informace o dostupnosti jednotlivých verzí budou zveřejňovány na oficiálním webu hry.
Osobně mám z podobných návratů velkou radost. Je totiž příjemné vidět, že se i menší české herní projekty mohou po dlouhých letech dočkat druhého života, a navíc na platformách, o kterých si jejich původní autoři v roce 2004 mohli nechat maximálně zdát. Pokud se Albisoftu podaří zachovat původní atmosféru a současně nabídnout pohodlné ovládání na mobilních zařízeních, může být Řež zajímavou nostalgickou záležitostí nejen pro pamětníky, ale i pro hráče, kteří o ní dosud nikdy neslyšeli.