V Praze mě překvapil absolutní nezájem o iPhone Duo

Poslední dny jsem trávil v centru Prahy, kde jsme se zašel podívat do trojice největších prodejen nejznámějších APR v ČR. Všechny prodejny měly vystavený jeden kus iPhone Duo, který jste si mohli vyzkoušet. Přesto, že jsem se do prodejen podíval pouhé tři dny po oficiálním zahájení prodejů iPhone Duo, zaujalo mě, že o telefon prakticky nikdo nemá zájem. Navzdory plnému centru lidí, byly všechny obchody v podstatě prázdné, respektive v nich byly maximálně 3 lidi najednou a ti se zajímaly o něco jiného než iPhone Duo. Upřímně bych čekal, že se lidí budou chtít alespoň podívat na to, jak nový iPhone Duo vypadá a budou si jej chtít vyzkoušet. Opak však byl pravdou a o telefon jsem viděl jen minimální zájem.
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Nechci moc srovnávat Prahu a New York, ale v rámci New Yorku je situace zcela nesrovnatelná a na to, abyste se mohli na telefon podívat jste v prvních dnech museli čekat ve frontě. V Praze tedy o novinku alespoň z toho, co jsem viděl na vlastní oči na prodejnách nějaký extra zájem nebyl a naopak, když už někdo do prodejny přišel, šel se dívat na něco jiného a podívat se na iPhone Duo jej v podstatě vůbec nenapadlo. Je otázkou, zda je to cenou, koncepcí telefonu nebo tím, že i když se vám bude líbit, tak na nej budete čekat dalšího čtvrt roku, než se na vás usměje štěstí.