Dynamic Island míří na Mac. Nový MacBook Pro se díky němu bude snáz ovládat dotykem

Apple u svých nových 14palcových a 16palcových MacBooků Pro poprvé přinesl Dynamic Island na Macy. V interaktivní části displeje spojuje živé aktivity (Live Activities), vyhledávání Spotlight a umělou inteligenci Siri.
Dynamic Island si odbyl premiéru v září 2022 s iPhony 14 Pro a 14 Pro Max. Nahradil tehdy tradiční výřez zmenšeným průstřelem pro kameru a softwarovým prostředím, které mění tvar a zobrazuje aktuální upozornění. A macOS tento koncept plně přebírá. Udržuje probíhající aktivity neustále viditelné a přístupné, mezitím co uživatel pracuje v jiných aplikacích. Podle Applu lze přes nové rozhraní přijmout telefonní hovor, ovládat přehrávání hudby nebo potvrdit příjem souboru přes AirDrop.
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Díky novým dotykovým obrazovkám MacBooků Pro lze úkony, jako je pozastavení přehrávané skladby, provést pouhým klepnutím na displej. Ačkoliv na iPhonu ukrývá Dynamic Island senzory pro rozpoznávání obličeje TrueDepth, nový MacBook Pro si pro biometrické ověřování ponechává Touch ID. Výřez schovává pouze 12megapixelovou kameru s funkcí Center Stage. Nasazení Dynamic Islandu tak u jablečných počítačů prozatím neznamená příchod Face ID.
Nové modely lze předobjednat od 28. října, samotný prodej odstartuje 6. listopadu. Cena na americkém trhu začíná na 2 899 dolarech za 14palcovou verzi a 3 399 dolarech za 16palcový model. Absence FaceID je jistě nemilá. Ovšem jsem přesvědčen, že dříve či později dorazí.