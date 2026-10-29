ChatGPT se naučil pracovat s iCloudem. Nově zvládne číst vaše e-maily i spravovat kalendář

Pokud používáte ChatGPT a zároveň máte své e-maily či kalendář uložené na iCloud, mám pro vás velmi dobrou zprávu zprávu. OpenAI totiž rozšířilo svého chatbota o podporu služeb iCloud Mail a iCloud Kalendář, díky čemuž může umělá inteligence nově pracovat přímo s vašimi zprávami i naplánovanými událostmi. A co je možná ještě zajímavější, novinka není vyhrazena pouze platícím předplatitelům, ale dostupná je i uživatelům bezplatné verze ChatGPT.
Po propojení s iCloud Mail dokáže ChatGPT prohledávat doručenou poštu, číst zprávy, připravovat odpovědi a dokonce odesílat e-maily. V praxi jej tak můžete například požádat o nalezení konkrétní zprávy nebo shrnutí důležitého mailového vlákna, aniž byste museli sami procházet svou schránku. Podobně funguje také integrace iCloud Kalendáře, díky které může ChatGPT zobrazovat naplánované události, vytvářet nové či upravovat ty stávající. Oba pluginy navíc podporují čtení kontaktů uložených na iCloud.
Propojení zvládnete během pár minut
Samotné nastavení probíhá prostřednictvím nabídky pluginů v ChatGPT, kde stačí vyhledat iCloud Mail nebo iCloud Calendar a následně projít autorizací. Obě služby se připojují samostatně, takže si můžete vybrat, ke kterým datům ChatGPT získá přístup. Pro přihlášení se přitom využívá speciální heslo pro konkrétní aplikaci, které si vygenerujete ve správě Apple účtu.
Je však potřeba dodat, že integrace iCloud Mail funguje pouze s adresami končícími na @icloud.com, @me.com nebo @mac.com. Pokud tedy v aplikaci Mail využíváte Gmail či Outlook, musíte pro ně zvolit samostatné propojení. Novinka se postupně zpřístupňuje celosvětově a funguje na webu, počítačích i v mobilní aplikaci.
Za mě je na celé věci přijde nejzajímavější především to, jak se ChatGPT postupně mění z obyčejného chatbota na skutečného digitálního asistenta. Možnost nechat si během několika sekund shrnout doručenou poštu nebo zkontrolovat nadcházející schůzky totiž může být při každodenní práci nesmírně užitečná. Samozřejmě je ale potřeba počítat s tím, že propojením zpřístupníte službě své osobní údaje, takže záleží na každém, zda je pro něj podobná funkce přijatelná.