Apple Watch znovu zachraňovaly životy. Ženu upozornily na vážný zdravotní problém

O tom, že Apple Watch nejsou jen obyčejné chytré hodinky určené ke sledování sportovních aktivit nebo zobrazování notifikací, jsme se v minulosti přesvědčili již mnohokrát. Apple totiž pravidelně zveřejňuje příběhy uživatelů, kterým jeho hodinky pomohly odhalit závažné zdravotní problémy, případně je motivovaly k zásadní změně životního stylu. Nyní přidal do své série True Apple Watch Story další dvě videa, která ukazují, jak užitečné mohou být funkce, nad nimiž mnozí majitelé hodinek možná ani příliš nepřemýšlejí.
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První příběh vypráví žena jménem Morgan, kterou Apple Watch probudily upozorněním na neobvykle vysokou tepovou frekvenci. Jak se následně ukázalo, nešlo o žádnou banalitu. Morgan totiž trpěla infekcí ledvin a její zdravotní stav se zhoršoval natolik, že se u ní rozvíjel septický šok. Jde přitom o život ohrožující komplikaci infekce, při které dochází k nebezpečnému poklesu krevního tlaku a narušení fungování orgánů.
Hodinky samozřejmě nedokázaly samotnou infekci diagnostikovat. Díky upozornění na neobvyklý srdeční tep však Morgan získala důležitý signál, že s jejím tělem není něco v pořádku.
Druhý příběh je trochu odlišný, přesto neméně zajímavý. Jeho hlavním hrdinou je Josh, který vážil přibližně 154 kilogramů. Právě Apple Watch jej však motivovaly k pravidelnějšímu pohybu a postupnému hubnutí. Významnou roli přitom sehrály známé kroužky aktivity, které uživatele vybízejí k plnění každodenních pohybových cílů.
Nejde navíc o první podobné příběhy, které Apple v posledních měsících zveřejnil. Nedávno například upozornil na případ ženy jménem Amanda, kterou hodinky varovaly před změnami klidové tepové frekvence. Následné lékařské vyšetření u ní odhalilo akutní myeloidní leukémii, tedy agresivní formu rakoviny krve. Díky léčbě se její onemocnění dostalo do remise.
Za mě jsou podobné příběhy jednou z nejlepších ukázek toho, proč mají zdravotní funkce Apple Watch skutečný smysl. Samozřejmě nejde o zdravotnický přístroj, který by dokázal nahradit lékaře, a samotné upozornění ještě nemusí znamenat vážný problém. Pokud však hodinky dokážou člověka včas upozornit na neobvyklé hodnoty a přimět jej vyhledat pomoc, mohou být jejich přínosy doslova k nezaplacení.