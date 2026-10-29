Apple vyšle do Evropy důležitého manažera. Na prestižní konferenci promluví muž zodpovědný za vztahy s úřady

Vztahy mezi Apple a evropskými regulátory jsou v posledních letech poměrně napjaté. Americký technologický gigant totiž musí reagovat na stále přísnější pravidla Evropské unie, která ovlivňují fungování App Store, kompatibilitu příslušenství i dostupnost některých funkcí umělé inteligence. O to zajímavější je nynější oznámení, podle kterého se na letošní technologické konferenci Web Summit představí jeden z klíčových manažerů Applu zodpovědných právě za komunikaci s vládními institucemi.
Konkrétně se jedná o Sébastiena Grose, který ve společnosti Apple zastává pozici ředitele pro vládní záležitosti v Evropě, na Blízkém východě a v Africe. Ten vystoupí na konferenci Web Summit 2026, která se uskuteční od 9. do 12. listopadu v portugalském Lisabonu.
O čem bude Apple mluvit?
Přestože byla Grosova účast již potvrzena, téma jeho vystoupení zatím zveřejněno nebylo. Vzhledem k jeho pracovnímu zaměření se však nabízí, že by mohl promluvit o vztazích technologických společností s evropskými institucemi, regulacích nebo budoucnosti digitálního trhu.
Právě otázka evropské regulace je přitom pro Apple mimořádně aktuální. Společnost se například dostala do sporu s Evropskou komisí kvůli dostupnosti nové generace Siri AI v Evropské unii. Zatímco Apple upozorňuje na bezpečnostní a technické komplikace spojené s požadavky evropské legislativy, Komise tvrdí, že samotná pravidla uvedení těchto funkcí nezakazují.
Účast na Web Summitu však není pro Apple ničím neobvyklým. V minulosti zde vystoupil například Craig Federighi, který v roce 2021 hovořil o rizicích instalace aplikací mimo App Store, nebo Sarah Herrlinger, která se v roce 2024 věnovala přístupnosti a umělé inteligenci. Loni pak společnost zastupoval jeden z šéfů Apple Music Ole Obermann. Letošní ročník má nabídnout více než 850 řečníků z celého světa. Mezi nimi nebude chybět ani Tony Fadell, bývalý manažer Apple, který se významně podílel na vývoji iPod a iPhone.
Nechme se tedy překvapit, zda Apple využije konferenci k vysvětlení svého postoje vůči evropské regulaci. Vzhledem k problémům kolem dostupnosti Siri AI by totiž podobné vystoupení mohlo být pro evropské uživatele mnohem zajímavější než další prezentace nových produktů. Zatím však není jisté, zda se Gros těchto témat vůbec dotkne.