Apple potichu představil nové nabíječky pro MacBooky. Mají jednu důležitou změnu, na kterou si dejte pozor

Přestože se včerejší večer točil prakticky jen kolem představení nového MacBooku Pro s dotykovým OLED displejem a Dynamic Islandem, Apple si vedle něj připravil i několik podstatně méně nápadných novinek. Konkrétně se jedná o přepracované napájecí adaptéry a příslušenství, které sice na první pohled vypadají prakticky stejně jako jejich předchůdci, avšak skrývají podstatný háček. Apple totiž změnil způsob připojení výměnných síťových zástrček, což může některým uživatelům pořádně zkomplikovat život.
Apple konkrétně představil přepracované 70W a 140W USB-C napájecí adaptéry, které nově využívají konektor označovaný jako AC Connector 2. Ten nahrazuje dosavadní AC Connector 1 a na rozdíl od něj má symetrický, oválný tvar bez charakteristických výřezů. Samotný výkon adaptérů se samozřemě nemění a hlavní novinkou je právě konstrukce připojení k elektrické síti.
Háček je však v tom, že oba typy konektorů nejsou vzájemně kompatibilní. Pokud tedy například vlastníte starší prodlužovací napájecí kabel nebo sadu cestovních zástrček, s novými adaptéry je nebude možné používat a platí to samozřejmě i obráceně. Apple změnu vysvětluje aktualizovanými předpisy, kvůli kterým bylo nutné konstrukci upravit.
Právě proto společnost současně uvedla také nový prodlužovací napájecí kabel s konektorem AC Connector 2, který přidává 1,8 metru délky, a přepracovanou sadu cestovních adaptérů World Travel Adapter Kit, která obsahuje pět výměnných zástrček pro použití například v Evropě, Severní Americe, Japonsku, Indii, Velké Británii či Austrálii. Jde přitom o návrat příslušenství, které Apple v minulosti stáhl z nabídky právě kvůli problémům s kompatibilitou.
Co se týče cen, na americkém trhu stojí 70W adaptér 59 dolarů, 140W varianta 99 dolarů, prodlužovací kabel 19 dolarů a cestovní sada 39 dolarů. V českém Apple Online Storu je již dostupná například nová sada cestovních adaptérů za 1190 Kč.
Za mě je v tomto případě vcelku nešťastné, že jde o změnu, kterou běžný uživatel na první pohled prakticky nepozná. Pokud totiž doma máte několik originálních nabíječek Apple a k nim různé výměnné koncovky, snadno se může stát, že si pořídíte příslušenství, které vám jednoduše nebude pasovat. Při nákupu se proto vyplatí hlídat nejen výkon adaptéru, ale nově také označení AC Connector 1 či AC Connector 2.