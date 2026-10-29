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Apple chystá překvapivé propojení MacBooku Pro a iPhone Duo 2! Nová konstrukce má přinést zásadní vylepšení

Mac
J. FilipJiří Filip
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Apple včera večer představil novou generaci MacBooků Pro, která přináší jednu z největších konstrukčních změn této produktové řady za poslední roky. Vedle OLED displeje a podpory dotykového ovládání totiž novinka přichází také s přepracovaným pantem, který má zajistit větší stabilitu obrazovky při dotycích a jak se nyní zdá, jeho vývoj může mít zajímavou souvislost s dalšími generacemi ohebného iPhone Duo. Přestože totiž na první pohled nemají notebook a skládací telefon příliš společného, právě konstrukce pantu může být oblastí, ve které Apple využívá zkušenosti napříč svými produkty.

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Na možné zajímavé propojení upozornil čínský leaker vystupující pod přezdívkou Fixed Focus Digital, podle jehož informací mají konstrukční změny souviset mimo jiné i s vývojem druhé a dokonce i třetí generace iPhone Duo. Neznamená to samozřejmě, že by Apple používal v obou zařízeních totožné součástky, ale spíše se nabízí možnost, že při jejich vývoji využívá podobné technické postupy, materiály či zkušenosti s konstrukcí pohyblivých mechanismů.

iPhone Duo LsA 1 iPhone Duo LsA 1
iPhone Duo LsA 2 iPhone Duo LsA 2
iPhone Duo LsA 3 iPhone Duo LsA 3
iPhone Duo LsA 4 iPhone Duo LsA 4
iPhone Duo LsA 5 iPhone Duo LsA 5
iPhone Duo LsA 6 iPhone Duo LsA 6
iPhone Duo LsA 7 iPhone Duo LsA 7
iPhone Duo LsA 8 iPhone Duo LsA 8
iPhone Duo LsA 9 iPhone Duo LsA 9
iPhone Duo LsA 10 iPhone Duo LsA 10
iPhone Duo LsA 11 iPhone Duo LsA 11
iPhone Duo LsA 12 iPhone Duo LsA 12
iPhone Duo LsA 13 iPhone Duo LsA 13
iPhone Duo LsA 14 iPhone Duo LsA 14
iPhone Duo LsA 15 iPhone Duo LsA 15
iPhone Duo LsA 16 iPhone Duo LsA 16
iPhone Duo LsA 18 iPhone Duo LsA 18
iPhone Duo LsA 17 iPhone Duo LsA 17
iPhone Duo LsA 19 iPhone Duo LsA 19
iPhone Duo LsA 20 iPhone Duo LsA 20
iPhone Duo LsA 21 iPhone Duo LsA 21
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Nový pant má zásadní význam

Přepracování pantu u MacBooku Pro přitom není jen kosmetickou záležitostí. Vzhledem k příchodu dotykového displeje totiž Apple potřeboval zajistit, aby se obrazovka při ovládání prsty zbytečně nekývala. Právě na tento problém ostatně upozorňoval již dříve reportér Mark Gurman z agentury Bloomberg, podle kterého společnost věnovala stabilitě displeje značnou pozornost.

V případě iPhone Duo se pak podle Fixed Focus Digital počítá s dalšími konstrukčními změnami. Budoucí generace by například mohly nabídnout větší vnitřní displej, jehož úhlopříčka má narůst ze současných 7,6″ na přibližně 7,9 až 8,1″. Zda s tím souvisí také přepracování skládacího mechanismu, zatím není jasné.

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Za mě je na celé věci přijde nejzajímavější především to, jak se vývoj jednotlivých produktů Applu může vzájemně ovlivňovat. Kvalitní pant je totiž u notebooku s dotykovým displejem stejně důležitý jako u skládacího telefonu, byť samozřejmě z trochu jiných důvodů. Pokud tedy Apple dokáže zkušenosti získané při vývoji jedné produktové řady využít také u druhé, může to v konečném důsledku znamenat odolnější a lépe fungující zařízení. A právě podobné detaily mohou být při každodenním používání důležitější než další procenta výkonu navíc.

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Diskuze
MacBook Pro

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