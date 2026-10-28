Sváteční české filmy na OnePlay, které stojí za to si (nejen) dnes pustit

Máme státní svátek, což může leckoho vybídnout ke sledování tuzemských filmů. Na OnePlay jich naleznete poměrně dost. Pojďme se na některé podívat.
Bota jménem Melichar
Malý Honzík (Martin Šotola) sní o tom, že při správné strategii propadne zpátky do milované školky, zatímco jeho starší sestra Jolanka bolestně prožívá první dětskou lásku i nespravedlivé obvinění z krádeže luxusních bot. A tak začíná jedno velké pátrání po neznámém zloději obuvi a svršků ze školních šaten.
Vesničko má středisková
Ve filmu se setkáte se svérázným a okouzlujícím doktorem Skružným, řidičem družstevního náklaďáku Pávkem a jeho závozníkem, mentálně zaostalým Otíkem, ke kterému se Pávek chová s jako k vlastnímu, i když mu Otík ve své prostotě připravuje jeden malér za druhým, žárlivým hrubiánem Turkem, jeho ženou Janou a jejím milencem, zootechnikem Kašparem, akademickým malířem Rybou a řadou dalších svérázných postaviček obývajících střediskovou obec Křečovice.
Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách
Posledních českých vodníků zbylo už jen sedm. Pan Wassermann s chotí a dcerou Polly a jejich sloužící, Karel, Bertík a Alois s dcerou Janou. I jejich konec se však zdá neodvratný, zejména poté, kdy je Lojzíkovi za obětavost přidělen nový suchý byt I. kategorie s ústředním topením a informací, že jejich vlhký domek na břehu Vltavy bude zbourán.
Léto s kovbojem
Vesnický mladík, traktorista Honza (Jaromír Hanzlík), při ztřeštěné sázce dočasně přišel o řidičský průkaz, takže teď pase družstevní stádo krav. Mladá psycholožka Doubravka (Daniela Kolářová) je na chatě se svým chlapcem Bobou, který nepříliš úspěšně studuje medicínu a právě se připravuje na opravné zkoušky.
Vrchní, prchni
Knikupec Dalibor Vrána věru nemá lehké žití. Líbí se ženám, a ty se zase líbí jemu, a protože je Dalibor mužem činu, značnou část jeho poctivě nabytého výdělku polknou alimenty. Svou svízelnou finanční situaci se rozhodne vylepšit způsobem zcela originálním.