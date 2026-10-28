Recenze PanzerGlass Hoops a Fender: Ultimátní ochrana fotoaparátu iPhone 18 Pro, která dokáže změnit i jeho vzhled

Fotoaparáty iPhonů jsou už pěkných pár let jedním z hlavních důvodů, proč si lidé tyto telefony pořizují. Apple jim ostatně věnuje při představování nových generací obrovské množství prostoru a není se čemu divit. Fotografické schopnosti dnešních iPhonů Pro jsou totiž na tak vysoké úrovni, že pro spoustu uživatelů dokážou bez problémů nahradit klasický fotoaparát. Jenže právě s rostoucími schopnostmi fotoaparátů roste také jejich velikost, respektive velikost celého zadního fotomodulu, který ze zad telefonu vystupuje čím dál výrazněji. A přestože Apple samozřejmě používá odolné materiály, osobně si myslím, že právě fotoaparát je jednou z částí telefonu, které si zaslouží dodatečnou ochranu.
Zatímco ochranné sklo displeje a pouzdro jsou pro mnoho uživatelů naprostou samozřejmostí, na ochranu fotoaparátu se poměrně často zapomíná. Přitom stačí telefon položit na nevhodný povrch, nosit jej v kapse s dalšími předměty nebo s ním nešťastně někde zavadit a problém může být na světě. A jelikož mám nyní možnost používat mimo jiné iPhone 18 Pro, rozhodl jsem se podívat na to, jaké možnosti ochrany jeho fotoaparátu nabízí dánský PanzerGlass. Ten totiž přišel hned se dvěma zajímavými řešeními, která se liší nejen rozsahem ochrany, ale také přístupem k designu.
Řeč je konkrétně o PanzerGlass Hoops a PanzerGlass Fender. Zatímco první jmenovaný produkt představuje poměrně nenápadnou ochranu jednotlivých objektivů, druhý jde ještě dál a chrání prakticky celý vystupující fotomodul a co je možná ještě zajímavější, Fender dokáže díky svému barevnému provedení výrazně změnit vzhled telefonu. Pokud se vám tedy například líbí červený iPhone, ale raději byste na jeho zádech viděli černý fotomodul, právě podobné příslušenství vám to umožní. A stejně tak můžete postupovat i opačně.
PanzerGlass Hoops: Nenápadná ochrana jednotlivých objektivů
Začnu ale jednodušším řešením, kterým je PanzerGlass Hoops. Jeho princip je vlastně velmi prostý, kdy místo ochrany celého fotomodulu výrobce vsadil na trojici samostatných ochranných kroužků, které se instalují přímo na jednotlivé objektivy fotoaparátu. Díky tomu zůstává většina původního designu telefonu zachována a přidaná ochrana nepůsobí nijak výrazně.
PanzerGlass používá odolné optické sklo, které má objektivy chránit před poškrábáním, nárazy a dalšími nástrahami každodenního používání. Samotné kroužky navíc disponují mírně vyvýšenými okraji, takže při položení telefonu na rovný povrch nedochází k přímému kontaktu původního krycího skla objektivů s podložkou, což je podle mě jedna z nejdůležitějších vlastností celého řešení. Telefon totiž člověk během dne odkládá nesčetněkrát a ne vždy má úplnou kontrolu nad tím, na jaký povrch jej právě pokládá.
Velmi důležité je samozřejmě také to, aby dodatečné ochranné sklo negativně neovlivňovalo kvalitu fotografií. PanzerGlass proto uvádí, že použité optické sklo je navrženo tak, aby zachovalo fotografické schopnosti telefonu nejen za dobrého světla, ale také v noci nebo při použití blesku, což mohu potvrdit z vlastních zkušeností. Žádné odlesky či jiné negativní věci se totiž při focení neobjevovaly. Nechybí ani povrchová úprava omezující ulpívání otisků prstů a mastnoty, díky které by mělo být udržování objektivů v čistotě jednodušší.
Hoops jsou navíc dostupné v několika provedeních. Já jsem měl možnost testovat konkrétně klasickou čirou variantu Clear Edition a výraznější Glitter Silver, která přidává kolem objektivů třpytivě stříbrné prvky a hodí se tedy spíš pro ženy. Zatímco čirá verze je totiž určena především těm, kteří chtějí zachovat původní vzhled svého iPhonu, Glitter Silver už představuje určitý designový doplněk. Stříbrné třpytivé kroužky totiž dokážou fotoaparát vizuálně zvýraznit a dodat telefonu trochu jiný charakter. Osobně bych určitě sáhl spíše po nenápadnější variantě, protože mám rád původní design Applu, ale dokážu si představit, že právě Glitter Silver si své příznivce bez problémů najde.
Příjemná je také samotná instalace. PanzerGlass totiž kroužky dodává s integrovaným aplikátorem, díky kterému nemusíte každý objektiv řešit zvlášť, ale fotoaparáty stačí důkladně očistit, aplikátor správně přiložit a následně kroužky přitlačit. Celý postup je tedy navržen tak, aby byl co nejjednodušší a zároveň minimalizoval riziko špatného umístění. Výrobce navíc uvádí kompatibilitu s většinou ochranných krytů, což je rozhodně důležité, protože ochranu fotoaparátu bude řada lidí chtít kombinovat také s pouzdrem.
Cena obou variant se pohybuje kolem 500 Kč, což mi vzhledem k účelu tohoto příslušenství připadá jako přijatelná částka. Pokud tedy chcete chránit především samotné objektivy, ale nechcete výrazně zasahovat do vzhledu telefonu, Hoops představují velmi zajímavou možnost.
PanzerGlass Fender: Ochrana celého fotomodulu a nový vzhled telefonu
PanzerGlass Fender představuje ve srovnání s Hoops úplně jiný přístup. Výrobce se totiž tentokrát rozhodl chránit nejen samotné objektivy, ale prakticky celý vystupující fotomodul iPhonu 18 Pro, čímž se podle mě Fender stává podstatně zajímavějším produktem, než by se na první pohled mohlo zdát.
Základem je tenký ochranný „plát“ s pevným hliníkovým tělem a ochrannými skly jednotlivých objektivů, díky kterému získává ochranu nejen samotná optika, ale také okolní plocha fotomodulu, která by jinak zůstala vystavená nejrůznějším škrábancům a drobným nárazům. To je ostatně hlavní rozdíl oproti Hoops, které chrání pouze jednotlivé objektivy a jejich bezprostřední okolí.
PanzerGlass se přitom snažil, aby Fender nepůsobil jako nějaký masivní dodatečný kryt. Jeho konstrukce je proto poměrně tenká a díky přesnému tvarování má na fotomodul přirozeně navazovat. Výrobce používá matnou povrchovou úpravu, která působí elegantně a zároveň pomáhá tomu, aby Fender vizuálně splynul se samotným telefonem. A právě zde se dostávám k vlastnosti, která mě na tomto produktu zaujala možná ještě více než samotná ochrana. Fender totiž není jen ochranným prvkem, ale také velmi zajímavým způsobem, jak si přizpůsobit design iPhonu.
Apple totiž u svých telefonů nabízí poměrně omezené množství barevných variant, přičemž vzhled fotomodulu je samozřejmě pevně daný. Pokud si tedy pořídíte například červený iPhone 18 Pro, musíte se smířit s tím, jak jeho zadní fotoaparát vypadá. Fender ale tuto situaci mění. Díky tomu, že překrývá prakticky celý fotomodul, můžete jeho barevné provedení změnit podle vlastních představ.
Velmi dobře si tak dokážu představit například červený iPhone 18 Pro s černým fotomodulem, který by díky kontrastu obou barev působil výrazně sportovněji. Stejně tak ale můžete postupovat opačně a například tmavému telefonu dodat červený fotomodul, čímž získáte kombinaci, kterou Apple v oficiální nabídce vůbec nemá. A právě tato možnost mi připadá opravdu zajímavá, protože nejde jen o nějaký drobný barevný detail. Fotomodul totiž zabírá poměrně výraznou část zad telefonu, takže změna jeho barvy dokáže ovlivnit celkové vyznění designu.
Z hlediska ochrany pak Fender nabízí odolnost proti škrábancům, nárazům a běžnému opotřebení. Použitá ochranná skla mají podle výrobce zachovávat fotografické schopnosti telefonu, takže by neměla negativně ovlivňovat kvalitu snímků. Samozřejmě je ale potřeba počítat s tím, že jde o další optickou vrstvu před objektivy, a proto bych osobně při výběru podobného příslušenství vždy věnoval pozornost právě kvalitě použitých materiálů.
Cena Fenderu se pohybuje kolem 650 Kč, takže oproti Hoops si připlatíte přibližně 150 Kč. A upřímně musím říci, že právě tento cenový rozdíl mi vzhledem k výrazně širší ochraně a možnosti změnit vzhled telefonu připadá poměrně malý.
Instalace a každodenní používání
Přestože se Hoops a Fender konstrukčně poměrně výrazně liší, oba produkty mají společný jeden důležitý cíl. Jejich instalace by totiž měla být co nejjednodušší a následné používání by nemělo člověka nijak omezovat.
U Hoops je situace díky integrovanému aplikátoru velmi přímočará. Jednotlivé ochranné kroužky jsou v něm připravené tak, aby přesně odpovídaly rozmístění objektivů, takže není potřeba složitě řešit jejich vystředění. Stačí důkladně očistit fotoaparáty, přiložit aplikátor a kroužky přitlačit. Výsledkem by měla být ochrana, která na objektivech pevně drží a díky použitému lepidlu omezuje také pronikání nečistot do prostoru mezi původním a ochranným sklem.
Fotogalerie
U Fenderu je princip podobný, pouze místo několika samostatných kroužků instalujete jeden větší ochranný prvek. Ten musí přesně dosednout na fotomodul, aby správně chránil jednotlivé objektivy i jejich okolí. Právě zde je důležité věnovat pozornost důkladnému očištění telefonu, protože případné nečistoty pod ochranným prvkem by mohly zbytečně kazit výsledný dojem.
Fotogalerie #2
Co se týče samotného používání, nejdůležitější je podle mě zachování fotografických schopností iPhonu. U podobného příslušenství totiž člověk nechce řešit, zda mu dodatečná ochrana nezhoršuje fotografie nebo nevytváří nepříjemné odlesky při nočním focení. PanzerGlass u obou produktů uvádí, že použitá optická skla jsou navržena tak, aby podobným problémům předcházela. Já po instalaci vyzkoušel několik fotografií za různých světelných podmínek, přičemž nechyběly ani ty proti silnému zdroji světla nebo s použitím blesku, abych si vše ověřil, a mohu s klidným svědomím říci, že zkreslení či jakýkoliv jiný defekt se nedostavily ani v jednom případě.
Z hlediska běžného používání pak oceňuji především to, že oba produkty představují poměrně nenápadnou formu ochrany. Hoops prakticky nemění celkovou podobu telefonu, zatímco Fender sice zasahuje do vzhledu fotomodulu výrazněji, ale činí tak způsobem, který může být pro řadu lidí naopak vítaným designovým vylepšením.
Samozřejmě je potřeba zmínit také kompatibilitu s ochrannými kryty. Hoops jsou podle výrobce navrženy tak, aby fungovaly s většinou pouzder, což je velmi příjemné. U Fenderu bych byl při výběru krytu o něco opatrnější, protože jeho větší plocha může u některých těsněji tvarovaných pouzder představovat problém. Pokud tedy používáte kryt, který přesně obepíná fotomodul, doporučuji si kompatibilitu předem ověřit. Já nicméně neměl problém ani s originálními kryty od Apple, případně s kryty od FIXED a dalších společností.
Resumé
Pokud bych měl oba produkty PanzerGlass zhodnotit, musím říci, že se mi velmi líbí především jejich odlišný přístup k ochraně fotoaparátu. Zatímco Hoops představují jednoduché a nenápadné řešení pro všechny, kteří chtějí chránit především jednotlivé objektivy, Fender jde o krok dál a nabízí ochranu prakticky celého fotomodulu. A právě tato možnost mi u dnešních iPhonů Pro připadá velmi smysluplná.
Hoops bych doporučil především těm, kteří mají rádi původní design svého telefonu a nechtějí jej nijak výrazně měnit. Díky samostatným ochranným kroužkům totiž získáte dodatečnou ochranu objektivů, aniž byste museli zakrývat celý fotomodul. Navíc si můžete vybrat mezi nenápadnou čirou variantou a výraznějším třpytivým provedením, takže i zde existuje určitý prostor pro přizpůsobení vzhledu.
Osobně mě ale více zaujal Fender. A není to jen kvůli tomu, že chrání větší část telefonu. Velmi se mi totiž líbí myšlenka, že si díky němu můžete upravit barevné provedení fotomodulu a vytvořit si kombinaci, kterou Apple oficiálně nenabízí. Červený iPhone s černým fotomodulem, tmavý iPhone s červeným nebo třeba barevně sladěná kombinace, která bude působit jako přirozená součást telefonu. Možností je zkrátka poměrně dost a právě tato designová svoboda mi připadá jako velmi příjemný bonus.
Za důležitou považuji také cenu. Zatímco Hoops vycházejí přibližně na 500 Kč, Fender stojí kolem 650 Kč. Rozdíl tedy není nijak dramatický, přestože druhý jmenovaný produkt nabízí podstatně rozsáhlejší ochranu. Pokud bych si tedy měl vybrat čistě podle poměru ceny, rozsahu ochrany a designových možností, sáhl bych právě po Fenderu.
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