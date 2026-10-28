Recenze Cubenest PowerCube Extended: Konec nedostatku zásuvek na pracovním stole?

Jsou věci, které člověk používá prakticky každý den, ale přesto jim nevěnuje téměř žádnou pozornost. Typickým příkladem jsou podle mě prodlužovací kabely a nejrůznější rozdvojky, které má doma snad každý, ale málokdo nad nimi přemýšlí jako nad něčím, co by mohlo být skutečně zajímavé. Vždyť co také vymýšlet na produktu, jehož hlavním úkolem je umožnit zapojení více zařízení do jedné zásuvky, že? Když se však nad tím člověk zamyslí trochu víc, zjistí, že i tak obyčejná věc má poměrně velký prostor pro zlepšení, což se nyní snaží dokázat i česká značka Cubenest se svými novými PowerCube Extended.
Přiznám se, že podobné produkty mě začaly zajímat především s tím, jak se mi postupně rozrůstala elektronická výbava pracovny. Když totiž člověk používá MacBook, externí monitor a do toho „musí“ testovat nabíječky pro iPhone, Apple Watch, nejrůznější příslušenství a k tomu další elektroniku, velmi rychle zjistí, že počet zásuvek v místnosti zkrátka není nafukovací. A i když si samozřejmě můžete pořídit klasickou prodlužovačku s několika zásuvkami, její používání nemusí být vždy úplně pohodlné například ve chvíli, kdy se do ní snažíte zapojit několik větších adaptérů, které se navzájem blokují.
Cubenest proto přišel s řešením v podobě zásuvkových kostek PowerCube Extended, které kombinují klasické elektrické zásuvky s USB porty pro nabíjení moderní elektroniky. A protože má výrobce v nabídce hned několik variant lišících se výkonem, počtem zásuvek i délkou kabelu, rozhodl jsem se tentokrát podívat rovnou na tři z nich. Konkrétně mi na test dorazil základní 30W model, výkonnější 65W verze a největší varianta s osmi zásuvkami a třímetrovým prodlužovacím kabelem. Každá přitom míří na trochu jinou skupinu uživatelů, a právě proto mi dává smysl představit si je nejdříve jednotlivě a následně se zaměřit na jejich společné přednosti i případné nedostatky.
Technické specifikace aneb tři kostky pro různé potřeby
Cubenest PowerCube Extended USB A+C PD 30 W: Základ, který dává smysl
Představení začnu nejdostupnějším modelem z celé trojice, kterým je Cubenest PowerCube Extended USB A+C PD 30 W. Ten představuje poměrně jednoduché, ale velmi praktické řešení pro všechny, kteří potřebují rozšířit počet zásuvek například na pracovním stole, u televize nebo vedle postele. Na rozdíl od klasické prodlužovačky totiž nabízí čtyři elektrické zásuvky rozmístěné po stranách kostky, díky čemuž se do nich dají pohodlně zapojovat i rozměrnější adaptéry.
Vedle klasických zásuvek zde najdete také trojici USB portů, konkrétně dva USB-C a jeden USB-A. Celkový maximální výkon USB nabíjení činí 30 W, přičemž oba USB-C porty dokážou samostatně nabídnout až 30 W a USB-A maximálně 18 W. Důležité je přitom zdůraznit, že zmíněných 30 W představuje celkový výkon USB části, nikoliv výkon, který byste mohli současně odebírat z každého konektoru. Při připojení více zařízení se tedy dostupný výkon rozděluje.
Samozřejmostí je podpora rychlonabíjecích standardů Power Delivery, PPS nebo Quick Charge, díky čemuž můžete kostku využívat například k nabíjení iPhonu, AirPods, Apple Watch prostřednictvím příslušného kabelu nebo další drobnější elektroniky. Výrobce uvádí také maximální zatížení klasických zásuvek 3680 W, takže je možné připojit i běžné domácí spotřebiče, samozřejmě při dodržení celkového výkonového limitu.
Samotná kostka měří 80 × 80 × 95 mm, váží 350 gramů a je vybavena 1,5 metru dlouhým přívodním kabelem. Nechybí ani vypínač na zadní straně nebo ochrana proti přehřátí, přepětí, zkratu a přetížení. Cena činí 759 Kč, což mi vzhledem ke kombinaci čtyř zásuvek a trojice USB portů připadá jako poměrně rozumná částka.
Právě tento model bych osobně viděl jako ideální řešení pro běžný pracovní stůl nebo noční stolek. Pokud totiž nepotřebujete nabíjet notebook přímo přes USB-C, ale chcete mít po ruce několik zásuvek a možnost pohodlně dobíjet telefon či další příslušenství, nabízí podle mě vše podstatné.
Cubenest PowerCube Extended USB A+C PD 30 W lze zakoupit zde
Cubenest PowerCube Extended USB A+C PD 65 W: Ideální společník k MacBooku
Druhým modelem je Cubenest PowerCube Extended USB A+C PD 65 W, který na první pohled vypadá velmi podobně jako předchozí varianta. Také zde totiž najdete čtyři klasické zásuvky a trojici USB portů v podobě dvou USB-C a jednoho USB-A. Rozdíl však spočívá především ve výkonu, který se tentokrát zvýšil na maximálních 65 W.
Právě to je podle mě velmi důležitá změna. Zatímco 30W model se hodí především pro nabíjení telefonů a drobnější elektroniky, 65W varianta už dokáže posloužit také jako nabíječka pro řadu notebooků včetně MacBooku Air. Pokud tedy máte například na pracovním stole MacBook, iPhone a další příslušenství, můžete jejich nabíjení řešit prostřednictvím jediné kostky, aniž byste museli do klasických zásuvek zapojovat další samostatné adaptéry.
Cubenest navíc u tohoto modelu využívá technologii GaN, která umožňuje dosahovat vyšších nabíjecích výkonů při relativně kompaktních rozměrech. Velmi zajímavou vychytávkou je pak integrovaný výsuvný USB-C kabel o délce 70 centimetrů, který je vybaven magnetickým uchycením, díky čemuž jej můžete vytáhnout jen ve chvíli, kdy potřebujete něco nabít, a následně zase uklidit. Nemusíte tedy mít na stole neustále položený další kabel, který se vám bude plést pod rukama.
Stejně jako u základního modelu nechybí 1,5 metru dlouhý přívodní kabel, vypínač nebo ochrana proti nejrůznějším elektrickým problémům. Cena činí 1 199 Kč, takže oproti 30W variantě si připlatíte 440 Kč. Za to ale získáte více než dvojnásobný maximální výkon USB nabíjení a především integrovaný USB-C kabel, který může být při každodenním používání velmi příjemný.
Právě tuto variantu bych osobně považoval za nejuniverzálnější z celé trojice. Nabízí totiž dostatek klasických zásuvek, vysoký nabíjecí výkon a zároveň není zbytečně velká. Pokud tedy hledáte jednu kostku, která zvládne obsloužit většinu elektroniky na pracovním stole, právě 65W PowerCube mi připadá jako velmi dobrý kandidát.
Cubenest PowerCube Extended USB A+C PD 65 W
Cubenest PowerCube Extended USB A+C PD 8xAC 65 W: Když čtyři zásuvky nestačí
Posledním modelem je největší Cubenest PowerCube Extended USB A+C PD 8xAC 65 W, která představuje řešení pro všechny, kterým čtyři zásuvky jednoduše nestačí. Jak už totiž napovídá samotný název, tentokrát výrobce vsadil na rovnou osm klasických elektrických zásuvek, které doplnil trojicí USB portů. Celkem tak můžete prostřednictvím jediné kostky připojit až jedenáct zařízení současně, přičemž výsuvný USB-C kabel představuje další možnost pohodlného připojení.
Z hlediska nabíjecího výkonu se tento model prakticky neliší od předchozí 65W varianty. Také zde totiž najdete dva USB-C porty, z nichž každý může samostatně nabídnout až 65 W, a jeden USB-A s maximálním výkonem 30 W. Celkový výkon USB části je nicméně opět omezen na 65 W, takže při připojení více zařízení je potřeba počítat s jeho rozdělením.
Samozřejmostí je také technologie GaN, podpora rychlonabíjecích standardů Power Delivery, PPS nebo Quick Charge a integrovaný výsuvný USB-C kabel o délce 70 centimetrů s magnetickým uchycením. Výrobce navíc tentokrát prodloužil hlavní přívodní kabel na tři metry, což může být velmi praktické například v kanceláři nebo v místnosti, kde nemáte elektrickou zásuvku přímo vedle pracovního stolu.
Za větší počet zásuvek se samozřejmě platí také většími rozměry. Kostka měří 80 × 80 × 175 mm a váží 690 gramů, takže jde už o poměrně výrazný kus příslušenství. Maximální zatížení klasických zásuvek přitom zůstává na 3680 W, což je důležité zejména při připojování většího počtu zařízení. Osm zásuvek totiž automaticky neznamená, že můžete současně napájet osm energeticky náročných spotřebičů bez ohledu na jejich příkon.
Cena činí 1 599 Kč a právě zde mi připadá velmi zajímavý poměr mezi počtem zásuvek a nabízenými možnostmi. Pokud totiž potřebujete připojit větší množství elektroniky, například monitor, počítač, reproduktory, nabíječky a další příslušenství, může podobná kostka velmi elegantně vyřešit nedostatek elektrických zásuvek.
Zpracování a design
Přestože se jednotlivé modely liší rozměry a počtem zásuvek, jejich design vychází ze stejné filozofie. Cubenest se totiž rozhodl opustit klasický podlouhlý tvar prodlužovacích kabelů a místo toho vsadil na kostku, jejíž jednotlivé strany slouží k připojování zařízení. A musím říci, že právě tento přístup mi připadá velmi praktický.
U běžných prodlužovaček se totiž často setkávám s tím, že přestože mají například pět nebo šest zásuvek, ve skutečnosti jich kvůli rozměrným adaptérům využijete méně. Stačí totiž zapojit větší nabíječku nebo napájecí zdroj a sousední zásuvka se stane prakticky nepoužitelnou. PowerCube tento problém řeší rozmístěním zásuvek do různých směrů, takže mají jednotlivé adaptéry kolem sebe podstatně více prostoru.
Samotné provedení kostek je pak poměrně minimalistické. Bílé tělo s černými vnitřky zásuvek působí nenápadně a podle mě nebude problém jej umístit prakticky kamkoliv. Ať už tedy kostku položíte na pracovní stůl, schováte vedle televizního stolku nebo využijete v kanceláři, nepůsobí jako něco, co by zbytečně narušovalo okolní prostředí.
Příjemné je také umístění USB portů, které jsou snadno dostupné a nemusíte kvůli nim manipulovat s celou kostkou. U výkonnějších variant pak samozřejmě oceňuji především výsuvný USB-C kabel. Právě podobné drobnosti totiž podle mě rozhodují o tom, zda je zařízení pouze technicky zajímavé, nebo skutečně pohodlné při každodenním používání.
Testování aneb když jedna kostka nahradí několik adaptérů
U podobného příslušenství podle mě nemá smysl hledat nějaké extrémně složité scénáře využití. PowerCube Extended totiž není produkt, který by se snažil přinést revoluci v nabíjení elektroniky, ale jeho hlavním cílem je především zpříjemnit něco, co většina z nás dělá prakticky každý den. A právě v tom mi celý koncept připadá velmi sympatický.
Největší výhodou všech tří modelů je podle mě kombinace klasických zásuvek a USB portů. Zatímco běžná prodlužovačka vám totiž pouze rozšíří počet dostupných elektrických zásuvek, PowerCube umožňuje část zařízení nabíjet přímo. Nemusíte tedy například hledat další adaptér pro iPhone nebo AirPods, ale jednoduše připojíte kabel do připraveného USB portu. A přestože se to může zdát jako drobnost, při každodenním používání jde o velmi příjemné zjednodušení.
Ještě zajímavější je situace u 65W modelů, které dokážou prostřednictvím USB-C nabídnout dostatek výkonu také pro nabíjení řady notebooků. Pokud tedy například používáte MacBook Air, můžete jej připojit přímo ke kostce a jeho originální nabíječku nechat v tašce. Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že maximálních 65 W je k dispozici pouze za určitých podmínek a při současném nabíjení více zařízení se výkon rozděluje. Pro běžné použití je ale podobná možnost velmi praktická.
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Právě rozdělování výkonu je nicméně jednou z věcí, na které bych chtěl upozornit. Pokud totiž výrobce uvádí 65W nabíjení, neznamená to, že můžete současně připojit dva notebooky a oba nabíjet výkonem 65 W. Jde o maximální společný výkon USB části, který se při zapojení více zařízení rozděluje podle jejich požadavků a možností samotné nabíječky. Pokud tedy potřebujete nabíjet více energeticky náročných zařízení současně, může být výhodnější využít některou z klasických zásuvek a samostatný adaptér.
Velmi zajímavou vychytávkou je podle mě také výsuvný USB-C kabel u obou výkonnějších modelů. Na pracovním stole totiž často řeším, kam odložit nejrůznější kabely, které zrovna nepotřebuji, ale zároveň je chci mít neustále po ruce, a právě integrovaný kabel tento problém řeší poměrně elegantně. Jednoduše jej totiž vytáhnete, připojíte zařízení a po skončení nabíjení zase uklidíte. Magnetické uchycení navíc pomáhá udržovat jeho konec na správném místě.
Abych však jen nechválil, je tu i určitá nevýhoda, na kterou je třeba upozornit. Pokud by se totiž integrovaný kabel časem poškodil, asi jej jen tak neopravíte, zatímco u klasických kabelů by stačilo vyměnit kus za kus. To je ale samozřejmě kompromis prakticky všech zařízení, která podobné řešení využívají. Osobně nicméně považuji pohodlí při každodenním používání za dostatečně velkou výhodu, aby mi tento kompromis dával smysl.
Další důležitou vlastností je samozřejmě bezpečnost. Cubenest u všech tří modelů uvádí ochranu proti přehřátí, přepětí, zkratu nebo přetížení, což je u příslušenství určeného k napájení většího množství elektroniky naprosto zásadní. Oceňuji také přítomnost vypínače, díky kterému můžete celou kostku jednoduše odpojit bez nutnosti vytahovat hlavní přívodní kabel ze zásuvky. Pokud vás pak zajímá, zda kostka při nabíjení či připojení elektroniky hřeje, pak ano, ale naprosto minimálně.
Co se týče výběru konkrétního modelu, velmi záleží na tom, jakou elektroniku plánujete připojovat. Pokud potřebujete především rozšířit počet zásuvek a příležitostně nabíjet telefon nebo další drobnější příslušenství, 30W varianta vám pravděpodobně bohatě postačí. Pokud ale chcete prostřednictvím USB-C nabíjet také notebook, připlatil bych si za 65W verzi. A jestliže máte opravdu velké množství elektroniky, případně hledáte řešení do kanceláře nebo zasedací místnosti, největší model s osmi zásuvkami dává jednoznačně největší smysl.
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Resumé
Cubenest PowerCube Extended jsou podle mě velmi dobrým příkladem toho, že i zdánlivě obyčejné příslušenství může být navrženo podstatně chytřeji, než jsme byli dosud zvyklí. Na první pohled jde totiž pouze o zásuvkové kostky s USB porty, ale právě kombinace jejich tvaru, rozmístění zásuvek, rychlonabíjení a v případě výkonnějších variant také integrovaného USB-C kabelu z nich dělá poměrně zajímavé pomocníky pro každodenní používání.
Velmi se mi líbí především to, že Cubenest nabízí několik variant pro různé potřeby. Základní 30W model za 759 Kč je ideální pro ty, kteří chtějí především rozšířit počet zásuvek a mít možnost pohodlně nabíjet telefon či další drobnější elektroniku. Výkonnější 65W varianta za 1 199 Kč pak podle mě představuje nejzajímavější kompromis mezi cenou, výkonem a praktičností. Nabízí totiž dostatek zásuvek, možnost nabíjení notebooku a integrovaný USB-C kabel, který může výrazně zpříjemnit každodenní používání.
Největší model s osmi zásuvkami za 1 599 Kč pak dává smysl především tam, kde potřebujete připojit opravdu hodně elektroniky. Ať už tedy jde o větší pracovní stůl, kancelář nebo třeba televizní sestavu, možnost využít osm klasických zásuvek a zároveň několik USB portů je rozhodně zajímavá. Třímetrový přívodní kabel navíc přidává další flexibilitu při umístění.
Za mě však Cubenest s řadou PowerCube Extended rozhodně zaujal. Právě podobné produkty totiž dokazují, že nemusíte vždy přijít s nějakou převratnou technologií, abyste dokázali zpříjemnit každodenní používání elektroniky. Někdy úplně stačí vzít obyčejnou věc, zamyslet se nad tím, co na ní lidem vadí, a nabídnout řešení, které dává větší smysl. A přesně to se podle mě Cubenestu v tomto případě povedlo.
Cubenest PowerCube Extended USB A+C PD 30 W lze zakoupit zde
Cubenest PowerCube Extended USB A+C PD 65 W