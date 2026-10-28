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Příchod čipu M1 aneb jak Apple změnil počítačový svět a Mac zahodil Intel

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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V listopadu 2020 Apple oznámil jeden z nejodvážnějších kroků ve své historii. Po letech spoléhání se na procesory od Intelu představil svůj vlastní čip založený na architektuře ARM zvaný Apple M1. Tento zázrak, kterým jako první osadil MacBook Air, 13palcový MacBook Pro a Mac mini, doslova ze dne na den přepsal standardy celého trhu s přenosnými počítači.

Konec hučících větráků a horkých šasi

Největším šokem pro recenzenty i uživatele byla energetická efektivita nového řešení. Tehdejší procesory konkurence potřebovaly k vysokému výkonu chlazení a obrovský odběr energie. Čip M1 ale dokázal fungovat s pouhým zlomkem spotřeby. Nový MacBook Air díky tomu mohl úplně odstranit aktivní chlazení. Zmizelo otravné hučení větráků, notebook zůstával i při náročné práci ledově chladný a výdrž baterie raketově stoupla na hodnoty přesahující 15 hodin.

Architektura sjednocené paměti

Tajemství brutálního výkonu spočívalo v naprosté integraci. Apple vytvořil takzvaný SoC (System on a Chip), který na jedné křemíkové destičce spojil hlavní procesor, grafiku, Neural Engine pro umělou inteligenci a sjednocenou paměť (Unified Memory). Data se tak nemusela složitě kopírovat mezi jednotlivými komponentami, což vedlo k bleskovým reakcím celého systému při probouzení z režimu spánku i při střihu 4K videa.

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Sloučení mobilního a počítačového světa

Díky sdílené architektuře s iPhony a iPady přinesl čip M1 ještě jeden revoluční benefit. Uživatelé si mohli vůbec poprvé nativně spustit své oblíbené mobilní aplikace z iOS přímo v prostředí macOS. Přechod na vlastní procesory Apple Silicon se tak Applu nejen vyplatil, ale zároveň vytvořil propastný generační skok, na který musel celý technologický průmysl okamžitě reagovat. Neustále používám MacBook Air M1 a na mou kancelářskou práci je plně dostačující. Občas mě už ale limituje pouze 8 GB RAM.

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Zdroj
Diskuze
Apple

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