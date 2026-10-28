Od přeskakujících Discmanů k flashkám na baterky: Zrození fenoménu MP3

Kolem roku 2005 zažila konzumace hudby na cestách absolutní převrat. Těžké a nepraktické Discmany, které při rychlejším kroku přeskakovaly, začaly v kapsách nahrazovat drobné MP3 přehrávače. Tyto malé plastové přístroje, často ve tvaru větší flashky s miniaturním podsvíceným displejem, přinesly do té doby nevídanou volnost.
Boj o každý megabajt
Kapacita prvních cenově dostupných modelů se pohybovala kolem 128 nebo 256 MB. To v praxi znamenalo, že se do zařízení vešla stěží dvě až tři hudební alba. Tvorba playlistu tak vyžadovala pečlivý výběr. Hudba se musela neustále promazávat a nahrazovat. Kvalita nahrávek s nízkým datovým tokem tehdy nikoho netrápila, klíčové bylo vměstnat do omezené paměti co nejvíce oblíbených skladeb.
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Život na mikrotužkových bateriích
Integrované akumulátory byly v této cenové kategorii vzácností, trhu vládlo napájení na jednu mikrotužkovou AAA baterii. Ta zvládla přístroj pohánět zhruba deset hodin. Přehrávače často fungovaly i jako klasické USB disky a disponovaly integrovaným diktafonem nebo FM rádiem. Přestože tyto základní přístroje brzy vytlačily modernější přehrávače s barevným displejem a později samotné smartphony, pro celou jednu generaci představují první způsob, jak nosit svou hudbu v kapse a neustále u sebe. Musím říct, že MP3 přehrávače mě minuly a rovnou jsem nasedl na tzv. MP4 přehrávače, které již měly displej a zvládly přehrávat i filmy. Věřte nebo ne, ale mít Simpsonovi v roce 2007 na 2″ displeji byla nesmírná frajeřina.