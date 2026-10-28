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Nový MacBook Pro s OLED se ukazuje v prvních Apple reklamách a stojí za to!

Mac
J. FilipJiří Filip
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Krátce poté, co Apple představil světu svůj nový MacBook Pro s dotykovým OLED displejem, zveřejnil na svém oficiálním youtubovém kanále dvojici videí, ve kterých novinku detailněji ukazuje světu. A nutno uznat, že je o co stát. Jedná se totiž o překrásný stroj, který se navíc svými technickými specifikacemi jeví jako naprosto nekompromisní bestie ve světě notebooků. Ba co víc, Apple bez jakékoliv nadsázky posunul úroveň přenosných počítačů opět o pár úrovní výš. Pokud vás zajímá, jak Apple novinku prezentuje, dvojici videoreklam níže byste si rozhodně neměli nechat ujít.

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Zdroj
Diskuze
MacBook Pro

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