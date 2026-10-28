Nový MacBook Pro s OLED se ukazuje v prvních Apple reklamách a stojí za to!

Krátce poté, co Apple představil světu svůj nový MacBook Pro s dotykovým OLED displejem, zveřejnil na svém oficiálním youtubovém kanále dvojici videí, ve kterých novinku detailněji ukazuje světu. A nutno uznat, že je o co stát. Jedná se totiž o překrásný stroj, který se navíc svými technickými specifikacemi jeví jako naprosto nekompromisní bestie ve světě notebooků. Ba co víc, Apple bez jakékoliv nadsázky posunul úroveň přenosných počítačů opět o pár úrovní výš. Pokud vás zajímá, jak Apple novinku prezentuje, dvojici videoreklam níže byste si rozhodně neměli nechat ujít.
Ta první reklama je natočená v Praze – Pakul, Karlák…