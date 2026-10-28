Nový MacBook Pro s OLED se blíží a takto na něj na X láká šéf Apple

Apple se prakticky 100% už dnes večer chystá udělat něco, čemu se dlouhé roky vyhýbal. Jeho připravovaný MacBook Pro má totiž jako vůbec první Mac nabídnout dotykový displej, což by znamenalo zásadní změnu v přístupu společnosti k ovládání počítačů. A přestože Apple zatím tuto novinku oficiálně nepředstavil, jeho nový šéf sdílel před chvílí na X krátké video, kterým na představení láká a de facto tím potvrzuje, že k němu dnes večer dojde.
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Velmi zajímavé je na videu hlavně to, že ukazuje jasně zářící logo (byť vytvořené světelným kuželem reflektoru) na zdi. Podobně zářící loga přitom MacBooky v minulosti na zadní straně víka mívaly, avšak Apple se s nimi před pár lety kvůli zúžení displejů rozloučil. Je ale možné, že přechodem na nový typ panelu se tento ikonický prvek na víko navrátí, za což bych byl upřímně opravdu rád. přeci jen, jednalo se o poznávací znak MacBooků a zároveň něco, co jablíčkáři milovali.
Celkově jsem ale velmi zvědavý i na to, jak Apple dotykový MacBook vlastně pojme. Sám totiž považuji kombinaci klasického ovládání a možnosti občas sáhnout přímo na displej za velmi zajímavou, byť rozhodně ne nezbytnou, a dokážu si ji představit i na levnějších Macích. Pokud se tedy Applu podaří dotykové ovládání do macOS začlenit přirozeně, aniž by tím utrpěla ergonomie či přehlednost systému, může jít o jednu z největších změn MacBooků za poslední roky.