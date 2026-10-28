Nový MacBook Pro s OLED bude pořádně drahý! Unikly ceny, ze kterých fanoušci nadšení nebudou

Už za pár hodin bychom se měli dočkat představení jednoho z nejzajímavějších Maců posledních let. Apple totiž podle dostupných informací chystá zásadně přepracovaný MacBook Pro, který nabídne nejen OLED displej, ale vůbec poprvé v historii této produktové řady také dotykové ovládání. Jenže jak už to u technologických novinek bývá, za výrazná vylepšení si zřejmě nechá pořádně zaplatit. A pokud se nejnovější informace agentury Bloomberg potvrdí, nebude příplatek za nový displej a přepracovanou konstrukci zrovna zanedbatelný.
Podle velmi spolehlivého reportéra Bloombergu Marka Gurmana totiž Apple zvažoval stanovení základní ceny 14″ MacBooku Pro s OLED displejem a čipem M5 Pro na 2899 dolarů. Pro srovnání, současná varianta s mini-LED displejem a stejným procesorem začíná na 2499 dolarech, v Česku pak na 72 990 Kč. Rozdíl by tedy činil rovných 400 dolarů, což rozhodně není málo.
Ještě horší pak logicky bude situace u většího 16″ modelu. Pokud by totiž Apple zvolil stejný příplatek, jeho cena by začínala na 3399 dolarech namísto současných 2999 dolarů. Bloomberg však upozorňuje, že v případě větší varianty může být zdražení dokonce ještě výraznější kvůli tomu, že zde bude nasazen z hlediska plochy větší OLED panel. Přesné ceny zatím samozřejmě neznáme a definitivní odpověď přinese až samotné představení.
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OLED a dotykové ovládání pořádně prodraží nový MacBook Pro
Nutno nicméně říci, že Apple za vyšší částky nabídne poměrně zajímavá vylepšení. OLED displeje totiž zcela určitě přinesou dokonale černou barvu, vyšší kontrast a celkově kvalitnější obraz. Ještě zásadnější novinkou však bude podpora dotykového ovládání, které Apple u Maců dlouhé roky odmítal. Nové modely by tak měly umožnit kombinovat klasické ovládání pomocí klávesnice a trackpadu s přímými dotyky na obrazovku.
Tím ale novinky nekončí. Spekuluje se také o nasazení Dynamic Island namísto dosavadního výřezu v displeji (byť nejspíš stále bez Face ID), tenčích rámečcích a celkově štíhlejší a lehčí konstrukci. Apple měl navíc přepracovat systém chlazení, aby zlepšil proudění vzduchu přes pant displeje a současně snížil hmotnost notebooku. Samotný pant má být naopak upraven tak, aby se obrazovka při dotykovém ovládání příliš nekývala.
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Výkon se nezmění
Zatímco displej projde zásadní proměnou, z hlediska výkonu se zřejmě počítače meziročně neposunou ani o kousek kupředu. Oba modely by měly využívat již známé čipy M5 Pro a M5 Max, což mi přijde upřímně docela zvláštní vzhledem k tomu, jak ultimátní zážitek mohla kombinace OLED s novou generací čipu nabídnout. Apple si ale zřejmě myslí, že „jen“ lepší displej zkrátka stačí.
Se zachováním stejných čipů v počítačích nicméně souvisí i svým způsobem dobrá zpráva ve formě toho, že současné MacBooky Pro s mini-LED displeji v nabídce zřejmě zůstanou a budou zastávat roli levnějších high-endových modelů, které budou prodávány vedle špičkových OLED strojů.
Osobně jsem na nové MacBooky Pro nesmírně zvědavý, protože přechod na OLED v kombinaci s dotykovým ovládáním považuji za jednu z největších změn této řady za poslední roky. Na druhou stranu si nejsem úplně jistý, zda bych byl ochoten připlatit 400 dolarů jen kvůli těmto novinkám, zvlášť když současné mini-LED displeje patří mezi to nejlepší, co lze v noteboocích najít. Hodně tak bude záležet na tom, jak dobře Apple dotykové ovládání propojí s macOS a zda skutečně přinese něco, co dosavadní způsob práce nedokáže nabídnout. Pokud se ale toto řešení osvědčí, absolutně bych se nedivil tomu, kdyby dotykové ovládání zamířilo v budoucnu (a to i relativně brzkém) i na levnější MacBooky. Protože třeba u levného MacBooku Neo, který se používá ve školách, by mi paradoxně dávala podpora dotyku větší smysl než u počítačů pro profíky.
Na vyjasnění všech našich otázek nicméně nebudeme čekat dlouho. Představení by totiž mělo proběhnout dnes kolem 18. hodiny našeho času.
Cena ok, v roce 2000 jsem kupoval ntb s MS Vista ci co to bylo, obycejny HW a 50 tisic v prdeli. Tohle je vyvojove jinde, mzdy jsou jinde, takze dobra cena.
Když si vezmu, jak musím neustále čistit Macbook už teď a vedle toho iPad, tak dvakrát tak časté u Macbooku není to, co zrovna mě láká. To bych raději uvítal integrovaný modul na eSIM, nezávislost na WiFi by za mě byla mnohem vítanější.