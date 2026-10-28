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Nový MacBook Pro s OLED bude pořádně drahý! Unikly ceny, ze kterých fanoušci nadšení nebudou

Mac
J. FilipJiří Filip
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Už za pár hodin bychom se měli dočkat představení jednoho z nejzajímavějších Maců posledních let. Apple totiž podle dostupných informací chystá zásadně přepracovaný MacBook Pro, který nabídne nejen OLED displej, ale vůbec poprvé v historii této produktové řady také dotykové ovládání. Jenže jak už to u technologických novinek bývá, za výrazná vylepšení si zřejmě nechá pořádně zaplatit. A pokud se nejnovější informace agentury Bloomberg potvrdí, nebude příplatek za nový displej a přepracovanou konstrukci zrovna zanedbatelný.

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Podle velmi spolehlivého reportéra Bloombergu Marka Gurmana totiž Apple zvažoval stanovení základní ceny 14″ MacBooku Pro s OLED displejem a čipem M5 Pro na 2899 dolarů. Pro srovnání, současná varianta s mini-LED displejem a stejným procesorem začíná na 2499 dolarech, v Česku pak na 72 990 Kč. Rozdíl by tedy činil rovných 400 dolarů, což rozhodně není málo.

Ještě horší pak logicky bude situace u většího 16″ modelu. Pokud by totiž Apple zvolil stejný příplatek, jeho cena by začínala na 3399 dolarech namísto současných 2999 dolarů. Bloomberg však upozorňuje, že v případě větší varianty může být zdražení dokonce ještě výraznější kvůli tomu, že zde bude nasazen z hlediska plochy větší OLED panel. Přesné ceny zatím samozřejmě neznáme a definitivní odpověď přinese až samotné představení.

Dynamic Island MacBook 4 Dynamic Island MacBook 4
Dynamic Island MacBook 3 Dynamic Island MacBook 3
Dynamic Island MacBook 2 Dynamic Island MacBook 2
Dynamic Island MacBook 1 Dynamic Island MacBook 1
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OLED a dotykové ovládání pořádně prodraží nový MacBook Pro

Nutno nicméně říci, že Apple za vyšší částky nabídne poměrně zajímavá vylepšení. OLED displeje totiž zcela určitě přinesou dokonale černou barvu, vyšší kontrast a celkově kvalitnější obraz. Ještě zásadnější novinkou však bude podpora dotykového ovládání, které Apple u Maců dlouhé roky odmítal. Nové modely by tak měly umožnit kombinovat klasické ovládání pomocí klávesnice a trackpadu s přímými dotyky na obrazovku.

Tím ale novinky nekončí. Spekuluje se také o nasazení Dynamic Island namísto dosavadního výřezu v displeji (byť nejspíš stále bez Face ID), tenčích rámečcích a celkově štíhlejší a lehčí konstrukci. Apple měl navíc přepracovat systém chlazení, aby zlepšil proudění vzduchu přes pant displeje a současně snížil hmotnost notebooku. Samotný pant má být naopak upraven tak, aby se obrazovka při dotykovém ovládání příliš nekývala.

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Apple MacBook Pro 14 in lifestyle travel 251015 Apple-MacBook-Pro-14-in-lifestyle-travel-251015
Apple MacBook Pro 14 in lifestyle work 251015 Apple-MacBook-Pro-14-in-lifestyle-work-251015
1920 1080 MacBook Pro M5 1920_1080_MacBook_Pro_M5
1520 794 MacBook Pro M5 1520_794_MacBook_Pro_M5
Apple MacBook Pro 14 in front 251015 Apple-MacBook-Pro-14-in-front-251015
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Výkon se nezmění

Zatímco displej projde zásadní proměnou, z hlediska výkonu se zřejmě počítače meziročně neposunou ani o kousek kupředu. Oba modely by měly využívat již známé čipy M5 Pro a M5 Max, což mi přijde upřímně docela zvláštní vzhledem k tomu, jak ultimátní zážitek mohla kombinace OLED s novou generací čipu nabídnout. Apple si ale zřejmě myslí, že „jen“ lepší displej zkrátka stačí. 

Se zachováním stejných čipů v počítačích nicméně souvisí i svým způsobem dobrá zpráva ve formě toho, že současné MacBooky Pro s mini-LED displeji v nabídce zřejmě zůstanou a budou zastávat roli levnějších high-endových modelů, které budou prodávány vedle špičkových OLED strojů.

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Osobně jsem na nové MacBooky Pro nesmírně zvědavý, protože přechod na OLED v kombinaci s dotykovým ovládáním považuji za jednu z největších změn této řady za poslední roky. Na druhou stranu si nejsem úplně jistý, zda bych byl ochoten připlatit 400 dolarů jen kvůli těmto novinkám, zvlášť když současné mini-LED displeje patří mezi to nejlepší, co lze v noteboocích najít. Hodně tak bude záležet na tom, jak dobře Apple dotykové ovládání propojí s macOS a zda skutečně přinese něco, co dosavadní způsob práce nedokáže nabídnout. Pokud se ale toto řešení osvědčí, absolutně bych se nedivil tomu, kdyby dotykové ovládání zamířilo v budoucnu (a to i relativně brzkém) i na levnější MacBooky. Protože třeba u levného MacBooku Neo, který se používá ve školách, by mi paradoxně dávala podpora dotyku větší smysl než u počítačů pro profíky.

Na vyjasnění všech našich otázek nicméně nebudeme čekat dlouho. Představení by totiž mělo proběhnout dnes kolem 18. hodiny našeho času. 

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Diskuze
MacBook Pro

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