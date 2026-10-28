Největší nákup v historii: Proč Apple v roce 2014 zaplatil za Beats 3 miliardy dolarů

V květnu 2014 oznámil Apple největší akvizici ve své dosavadní historii. Za 3 miliardy dolarů převzal společnost Beats Electronics, výrobce populárních sluchátek, a přidruženou platformu Beats Music. Značku, kterou společně vybudovali legendární rapper Dr. Dre a hudební producent Jimmy Iovine, se Applu vyplatilo koupit hned ze tří pragmatických důvodů.
Záchrana před Spotify
Hlavním motivem tohoto obřího obchodu nebyl hardware, ale streamování hudby. Tradiční model nákupu jednotlivých skladeb přes iTunes začal v té době strmě klesat na úkor služeb jako Spotify. Apple potřeboval rychle naskočit na nový trend. Získáním hotové platformy Beats Music ušetřil roky vývoje a rovnou na jejích základech postavil službu Apple Music, kterou spustil v polovině roku 2015.
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Klíčové kontakty v branži
Druhým stěžejním důvodem byl lidský kapitál. Společně se značkou získal Apple do svých řad Jimmyho Iovina a Dr. Dre. Tito veteráni hudebního průmyslu disponovali zásadními kontakty a dokázali pro Apple vyjednat exkluzivní smlouvy s vydavatelstvími i samotnými umělci. Pro rychlý start Apple Music to byl klíčový krok.
Lifestylový hardware jako bonus
I když byl primárním cílem software, hardwarová divize představovala obrovský a vysoce ziskový bonus. Sluchátka s ikonickým logem „b“ měla status lifestylového symbolu a generovala miliardové obraty. Apple tuto divizi nezrušil. Beats dnes funguje v rámci Applu dál jako sportovněji laděná alternativa k AirPods, která si záměrně udržuje i plnou kompatibilitu se systémy Android. Máte nějaký produkt od „Beats“?