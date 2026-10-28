Apple představil nový MacBook Pro! Má dotykový OLED displej, Dynamic Island, svítící logo a výkon, ze kterého jde hlava kolem

Očekávání ohledně příchodu výrazně vylepšeného MacBooku Pro se před pár vteřinami naplno naplnila. Apple totiž po mnoha měsících čekání konečně představil zcela přepracovaný MacBook Pro, který přináší jednu z největších změn v historii jeho profesionálních notebooků. Tentokrát totiž nejde jen o další generaci procesorů nebo drobná vylepšení, která při běžném používání sotva poznáte. Novinka přichází s OLED displejem, vůbec poprvé nabízí dotykové ovládání a dokonce se dočkala i Dynamic Island, který dobře známe z iPhone. K tomu si připočtěte výrazně tenčí a lehčí konstrukci, procesory M5 Pro a M5 Max (byť těmi je vybavena už předešlá generace MacBooků Pro) či až 24hodinovou výdrž baterie a rázem před sebou máme jeden z nejzajímavějších MacBooků posledních let. Pojďme se tedy podívat, co všechno si pro nás Apple připravil.
OLED displej, který posouvá hranice
Jednou z největších novinek je bezesporu displej, který Apple označuje jako PROLED XDR. Ten využívá tandemovou OLED technologii, díky které dokáže nabídnout mimořádně vysoký jas, perfektní podání černé a především špičkový kontrast. Konkrétně se bavíme o kontrastním poměru 10 000 000:1 a maximálním jasu až 2000 nitů, a to jak při zobrazování HDR, tak SDR obsahu.
Apple navíc zapracoval na přesnosti barev. Vedle tradičního barevného prostoru P3 novinka podporuje také Adobe RGB, což ocení zejména fotografové, grafici a další profesionálové pracující s barvami. Displej pokrývá rovněž více než 80 % prostoru Rec. 2020, takže se hodí i pro náročnější úpravy HDR videa.
Samozřejmostí zůstává technologie ProMotion, která zde umožňuje adaptivní obnovovací frekvenci od 10 do 120 Hz. Apple navíc nasadil pokročilý systém řízení jednotlivých pixelů, který v reálném čase upravuje jejich jas a barevné podání s ohledem na zobrazovaný obsah, teplotu či dlouhodobé používání. Výsledkem má být nejen maximální přesnost obrazu, ale také jeho dlouhodobá konzistence.
Potěší rovněž nová antireflexní vrstva a možnost připlatit si za nanotexturu, která ještě výrazněji omezuje odlesky. Právě v kombinaci s vysokým jasem by tak měl být nový MacBook Pro výborně použitelný i ve velmi světlém prostředí.
Dotykový MacBook je konečně realitou
Pokud bych měl vybrat jednu novinku, která mě na dnešním představení zaujala úplně nejvíc, bylo by to bezpochyby dotykové ovládání. Apple totiž po dlouhých letech změnil svůj přístup a vůbec poprvé umožňuje ovládat MacBook přímo prostřednictvím displeje.
Nejde přitom o žádné jednoduché přidání dotykové vrstvy. Senzory jsou dle slov Apple integrovány přímo do zobrazovacího panelu, díky čemuž má být odezva mimořádně rychlá a přesná. Uživatelé tak mohou prsty posouvat webové stránky, přibližovat fotografie, přesouvat snímky mezi prezentacemi nebo jednoduchými gesty měnit velikost a uspořádání oken s vysokou přeností
Ještě zajímavější možnosti však dotykové ovládání otevírá profesionálům. Grafici mohou kreslit přímo na obrazovku, hudebníci ovládat virtuální nástroje a vývojáři testovat dotykové funkce aplikací pro iOS a iPadOS přímo na MacBooku. Apple přitom zdůrazňuje, že dotykové ovládání nenahrazuje klávesnici ani trackpad, ale pouze rozšiřuje možnosti práce.
Tomu se nepřekvapivě přizpůsobila také samotná konstrukce notebooku. Nový pant je totiž navržen tak, aby se displej při dotycích zbytečně nekýval. Apple dokonce přidal pokročilou stabilizaci obrazu z kamery, která dokáže kompenzovat drobné pohyby notebooku při dotykovém ovládání během videohovorů.
Velkou výhodou je rovněž kompatibilita se stávajícími aplikacemi. macOS totiž dokáže dotyky automaticky převádět na kliknutí, takže řada aplikací bude fungovat bez nutnosti dalších úprav. Vývojáři však dostávají také nové nástroje pro vytváření prostředí optimalizovaného přímo pro dotyk. Podporu postupně nabídnou například aplikace Adobe Lightroom, DaVinci Resolve, Blender, Canva, Notion či kancelářské nástroje Microsoftu.
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Dynamic Island přichází na Mac
Další velkou novinkou je Dynamic Island, který nahrazuje dosavadní výřez v horní části displeje. Apple tak konečně proměnil prostor kolem přední kamery v interaktivní součást systému, podobně jako tomu je již několik let u iPhone.
Dynamic Island na MacBooku Pro slouží například k zobrazování živých aktivit, ovládání přehrávané hudby, přijímání hovorů nebo potvrzování přenosů přes AirDrop. Své místo zde našly také Spotlight a nová Siri AI, díky které lze rychle vyhledávat informace nebo pracovat s obsahem počítače. Ukrytí Face ID od něj ale nečekejte – to totiž nový MacBook nedostal.
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Tenčí, lehčí a přitom stále výkonný
Apple dále výrazně zapracoval také na samotné konstrukci. Nový 14″ MacBook Pro váží přibližně 1,36 kilogramu, což představuje snížení hmotnosti zhruba o 227 gramů. Větší 16″ varianta pak váží přibližně 1,81 kilogramu, tedy asi o 318 gramů méně než předchozí generace.
Oba modely jsou navíc tenčí. V případě 16″ varianty se tloušťka snížila téměř o jeden milimetr, zatímco 14″ model zhubl přibližně o půl milimetru. Přesto se Applu podařilo zachovat vysoký výkon i pokročilé chlazení, které navíc bylo kompletně přepracováno tak, aby efektivně odvádělo teplo a současně směrovalo teplý vzduch mimo displej.
Menší model nabízí 14,2″ obrazovku, zatímco větší varianta díky tenčím rámečkům narostla na 16,3″. Právě kombinace nižší hmotnosti, tenčího těla a větší zobrazovací plochy tak může být pro řadu profesionálů velmi příjemnou změnou.
Zajímavým detailem je pak návrat ikonického svítícího loga na víko, které se sem vrací po desetileté pauze. Apple jej totiž z MacBooků Pro odstranil v roce 2016, když u nich přišel s novým designem.
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M5 Pro a M5 Max nabídnou brutální výkon
O výkon se starají čipy M5 Pro a M5 Max, které Apple označuje za své dosud nejvýkonnější procesory pro profesionální notebooky. Oba přinášejí vysoký jednovláknový i vícevláknový výkon, rychlejší jednotnou paměť a pokročilé grafické možnosti. Jak jsem ale už psal výše, mělo by se jednat o tytéž čipy, které nabízí předešlá generace MacBooků Pro. O novou generaci čipů se tedy nejedná.
Nový MacBook Pro lze navíc nakonfigurovat až se 128GB jednotnou pamětí a vůbec poprvé také s úložištěm o kapacitě až 16 TB, což už jsou hodnoty, které uspokojí i mimořádně náročné uživatele pracující s obrovskými projekty, 8K videem nebo rozsáhlými AI modely.
Lepší reproduktory, konektivita i výdrž
Zapomenout nesmíme ani na další vylepšení. Apple například přepracoval šestireproduktorovou zvukovou soustavu, která nyní nabízí o 50 % hlubší basy. Nové výškové reproduktory mají zajistit čistší zvuk a nechybí ani podpora prostorového audia Dolby Atmos. Zajímavostí je pak speciální optimalizace zvuku při zavřeném víku notebooku. Pokud tedy používáte MacBook Pro s externím monitorem, měly by jeho reproduktory znít lépe než u předchozích generací.
Ve výbavě nechybí 12Mpx kamera Center Stage, mikrofony studiové kvality, tři porty Thunderbolt 5, HDMI, čtečka SDXC karet, MagSafe ani klasický sluchátkový konektor. Bezdrátovou konektivitu zajišťují Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.
Dále MacBook Pro s M5 Pro podporuje připojení až tří externích displejů, zatímco varianta s M5 Max zvládne až čtyři. Potěší také podpora rychlého nabíjení, díky které lze baterii doplnit na 50 % kapacity za pouhých 30 minut. A když už jsme u baterie, Apple slibuje výdrž až 24 hodin. Přestože je tedy novinka tenčí a lehčí, výdrž má zůstat na úrovni, kterou od profesionálních MacBooků očekáváme.
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Cena a dostupnost
Nové MacBooky Pro lze předobjednávat ode dneška, tedy 28. října, přičemž první zákazníci se jich dočkají v pátek 6. listopadu. Apple zatím v tiskové zprávě uvádí následující americké ceny:
- 14″ MacBook Pro s M5 Pro: od 2899 dolarů/3299 Euro/84 990 Kč
- 16″ MacBook Pro s M5 Pro: od 3399 dolarů/3899 Euro/99 990 Kč
- 14″ MacBook Pro s M5 Max: od 4499 dolarů/5199 Euro/131 990 Kč
- 16″ MacBook Pro s M5 Max: od 4799 dolarů/5599 Euro/141 990 Kč
Rozhodně tedy nejde o levné notebooky. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že Apple tentokrát nepřinesl pouze výkonnější hardware, ale skutečně zásadně přepracoval celou produktovou řadu.
Osobně musím říci, že mě nový MacBook Pro zaujal mnohem více než většina jeho předchůdců z posledních let. Přechod na OLED, dotykové ovládání, Dynamic Island a výrazně nižší hmotnost totiž představují změny, které mohou být při každodenním používání mnohem zajímavější než samotný nárůst výkonu. A přestože si stále nejsem jistý, zda bych dotykový displej na notebooku využíval pravidelně, možnost občas sáhnout přímo na obrazovku mi dává smysl. Pokud Apple dokázal všechny tyto novinky skloubit bez výraznějších kompromisů, může mít v rukou jeden z nejpovedenějších profesionálních notebooků posledních let. Definitivní verdikt však samozřejmě přinese až reálné testování a já už nyní doufám, že si jej budu moci na vlastní kůže taktéž vyzkoušet.
14″ základný model za 3.299€ v Európe.
A přes 17.000€ když ho nabušíš 🤣
Jsem rád, že se vrátilo svítící logo.
na tom je asi nejhezčí to, že Apple reklamu na tyto nové MacBooky Pro, natočil kompletně v Praze. Prostě, Kongresáku, Šárky a dalších míst a parků, si nelze nevšimnout :-)
Je to tak:D