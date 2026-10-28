Legendární Need for Speed: Underground 2 je zpět! Zahrajete si jej zdarma přímo v internetovém prohlížeči

Jsou hry, které člověk dohraje, odinstaluje a po pár týdnech si na ně ani nevzpomene. A pak jsou takové, které se mu vryjí do paměti natolik, že na ně vzpomíná i po více než dvaceti letech. Přesně do druhé skupiny podle mě patří Need for Speed: Underground 2, které v roce 2004 doslova pobláznilo milovníky automobilových závodů a u kterého jsem upřímně strávil spousty hodin i já upravováním aut, projížděním nočního Bayview a závoděním v ulicích města. Pokud jste to měli tehdy stejně jako já a když někde slyšíte ikonický soundtrack Riders on the Storm od Snoop Dogga a okamžitě vám tento díl Need for Speed vyskočí, mám pro vás skvělou zprávu. Tuto legendu si totiž nyní můžete (nebo vlastně spíš můžeme) zahrát zcela zdarma přímo ve svém internetovém prohlížeči, a to bez nutnosti klasické instalace hry.
Za celým projektem stojí fanouškovští vývojáři, kterým se podařilo převést původní hru do podoby spustitelné v moderních webových prohlížečích. Nejde tedy o žádnou jednoduchou napodobeninu nebo hru, která by se Underground 2 pouze inspirovala, ale o skutečný návrat původního titulu. K jeho spuštění přitom stačí kompatibilní počítač a prohlížeč s podporou potřebných technologií. Jablíčkáře pak určitě potěší, že jsem si hru před chvílí dost užil na MacBooku v Safari, takže i my v pohodě naše staré vzpomínky dokážeme oprášit.
Původní hra, moderní možnosti
Webová verze využívá technologie WebAssembly a WebGPU, díky kterým dokáže původní hru spouštět přímo v prostředí prohlížeče. Vývojáři navíc přidali několik moderních vylepšení, mezi nimiž nechybí podpora širokoúhlých monitorů, herních ovladačů nebo snímkovací frekvence až 120 FPS.
Velmi zajímavá je rovněž podpora online hraní. V rámci jedné z fanouškovských verzí totiž můžete v ulicích Bayview potkávat další skutečné hráče, prohlížet si jejich upravená auta a společně si užívat atmosféru nočního města. Právě to je podle mě něco, co dokáže celé hře dodat další rozměr, protože původní Underground 2 bylo postavené především na atmosféře automobilové komunity a tuningu. Nechybí pak ani možnost ukládat postup, takže nemusíte pokaždé začínat od úplného začátku. Je však potřeba počítat s tím, že uložené pozice zůstávají v datech konkrétního prohlížeče.
Jak si Need for Speed: Underground 2 zahrát?
Pokud vás návrat legendárních závodů zaujal, můžete si je užít přes web nfsu2.xyz, kde je hra dostupná přímo v prohlížeči. Po načtení potřebných dat ji lze spustit bez instalace samostatné aplikace. Počítejte nicméně s tím, že při prvním spuštění může načítání nějakou dobu trvat, jelikož se herní soubory stahují do prohlížeče. V mém případě bylo ale čekání na spuštění zhruba minutové, takže se nejedná o žádnou hrůzu.
Je také důležité upozornit, že se jedná o neoficiální fanouškovský projekt, který nemá podporu společnosti Electronic Arts. Nelze proto zaručit, jak dlouho zůstane dostupný, a některé funkce nemusí fungovat na všech počítačích bez problémů. Doufám však, že vývojáři nechají tento projekt žít už jen proto, že je jednak starý a jednak vlastně vzdává hold jednomu z nejikoničtějších dílů celé této závodní série.
Osobně mi pak na celé věci přijde fascinující i to, jak daleko se za poslední dvě desetiletí posunuly možnosti internetových prohlížečů. Představa, že si jednou spustíme plnohodnotné Need for Speed: Underground 2 jednoduše otevřením webové stránky, by v roce 2004 působila jako naprosté sci-fi. Dnes je to ale realita a pokud jste na této hře stejně jako já vyrůstali, návrat do Bayview rozhodně stojí minimálně za vyzkoušení. A třeba se tam i spolu potkáme, protože já si tamní ulice projedu určitě znovu!