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Kolik stojí nejvýkonnější MacBook Pro s OLED, 16TB úložištěm a 128GB RAM? Raději se posaďte

Mac
J. FilipJiří Filip
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Apple před pár desítkami minut světu představil výrazně vylepšený MacBook Pro, který dostal vůbec poprvé OLED displej s podporou dotykového ovládání, Dynamic Island, přepracované chlazení a řadu dalších vychytávek. Asi proto nepřekvapí, že když si je člověk nakonfiguruje do nejvyšší možné verze, Apple si za tyto stroje vezme nemalé peníze. Kam se tedy ceny novinek vyšplhaly? 

Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display Adobe Photoshop 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-Adobe-Photoshop-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display audio system 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-audio-system-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display Cinema 4D 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-Cinema-4D-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display connectivity 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-connectivity-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display Dynamic Island Apple Music 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-Dynamic-Island-Apple-Music-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display Dynamic Island Keynote and Siri AI 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-Dynamic-Island-Keynote-and-Siri-AI-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display Dynamic Island Live Activities 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-Dynamic-Island-Live-Activities-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display Dynamic Island Spotlight 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-Dynamic-Island-Spotlight-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display family lineup 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-family-lineup-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display family lineup profile 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-family-lineup-profile-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display lifestyle anti reflective coating 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-lifestyle-anti-reflective-coating-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display lifestyle office 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-lifestyle-office-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display lifestyle remote work 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-lifestyle-remote-work-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display lifestyle travel 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-lifestyle-travel-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display LM Studio 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-LM-Studio-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display MATLAB 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-MATLAB-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display Nuke 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-Nuke-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display Pixelmator Pro 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-Pixelmator-Pro-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display QuickTime 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-QuickTime-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display wider color gamut with P3 and Adobe RGB 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-wider-color-gamut-with-P3-and-Adobe-RGB-261028
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Nejvýkonnější 14“ model disponující sklem s nanotexturou, čipem M5 Max s 18jádrovým CPU a 40jádrovým GPU, 128GB jednotné paměti a a 16TB úložištěm vychází v Česku na 424 490 Kč/14 249 USD/15 924 Eur. Co se pak týče jeho 16“ sourozence, ve stejné konfiguraci si za něj připlatíte ještě o 10 000 Kč víc, tedy 434 490 Kč/14 549 USD/16 264 Eur. O levné stroje se tedy v žádném případě nejedná, což však vzhledem k tomu, co za tyto peníze dostanete, absolutně nemůže překvapit. Přeci jen, v době paměťové krize je jasné, že takto velká operační paměť a SSD úložiště počítač zásadně prodraží. A navíc, co si budeme povídat, tyto konfigurace nejsou určené pro běžné smrtelníky, ale pro uživatele, kteří potřebují pracovat na tom nejlepším z nejlepších a dá se proto očekávat, že se jim s ohledem na náročnost jejich práce počítače poměrně rychle zaplatí. Co mě pak dost překvapilo, tak že i takto „naložené“ konfigurace vám Apple dodá hned při startu v prvních listopadových týdnech. 

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MacBook Pro

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