Kolik stojí nejvýkonnější MacBook Pro s OLED, 16TB úložištěm a 128GB RAM? Raději se posaďte

Apple před pár desítkami minut světu představil výrazně vylepšený MacBook Pro, který dostal vůbec poprvé OLED displej s podporou dotykového ovládání, Dynamic Island, přepracované chlazení a řadu dalších vychytávek. Asi proto nepřekvapí, že když si je člověk nakonfiguruje do nejvyšší možné verze, Apple si za tyto stroje vezme nemalé peníze. Kam se tedy ceny novinek vyšplhaly?
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Nejvýkonnější 14“ model disponující sklem s nanotexturou, čipem M5 Max s 18jádrovým CPU a 40jádrovým GPU, 128GB jednotné paměti a a 16TB úložištěm vychází v Česku na 424 490 Kč/14 249 USD/15 924 Eur. Co se pak týče jeho 16“ sourozence, ve stejné konfiguraci si za něj připlatíte ještě o 10 000 Kč víc, tedy 434 490 Kč/14 549 USD/16 264 Eur. O levné stroje se tedy v žádném případě nejedná, což však vzhledem k tomu, co za tyto peníze dostanete, absolutně nemůže překvapit. Přeci jen, v době paměťové krize je jasné, že takto velká operační paměť a SSD úložiště počítač zásadně prodraží. A navíc, co si budeme povídat, tyto konfigurace nejsou určené pro běžné smrtelníky, ale pro uživatele, kteří potřebují pracovat na tom nejlepším z nejlepších a dá se proto očekávat, že se jim s ohledem na náročnost jejich práce počítače poměrně rychle zaplatí. Co mě pak dost překvapilo, tak že i takto „naložené“ konfigurace vám Apple dodá hned při startu v prvních listopadových týdnech.