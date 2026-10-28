JBL odstartovalo Black Friday: Jejich nejprémiovější sluchátka Tour One M3 zlevnila o téměř 4 200 Kč

Komerční sdělení: Nejočekávanější nákupní svátek roku je tady a JBL, které letos slaví 80 let, se rozhodlo odstartovat Black Friday ve velkém stylu. Jeho nejprémiovější sluchátka JBL Tour One M3 nyní pořídíte se slevou až 48 %.
JBL Tour One M3 za nejvýhodnější cenu 4 599 Kč
Sluchátka JBL Tour One M3 patří mezi nejvybavenější sluchátka značky a spojují prémiový zvuk s řadou pokročilých technologií a praktických funkcí. Kromě detailního Hi-Res zvuku a účinného ANC nabízejí také množství praktických funkcí, které rozhodně přijdou vhod.
Plně personalizované zvukové ladění a ekvalizér znamenají, že si zvuk nastavíte podle sebe. Spatial Sound vás vtáhne do děje při sledování filmů, funkce adaptivních mikrofonů s certifikací Zoom, SmartTalk a Ambient Aware zase oceníte při dlouhých hovorech nebo když vás někdo zastihne na ulici. Sluchátkům nechybí ani relaxační režim, pokud potřebujete vypnout, a díky technologii Auracast můžete sdílet zvuk z kompatibilního zdroje s dalšími posluchači. Zapomněli jsme na něco? Jasně, díky 70hodinové výdrži baterie zapomenete, že je sluchátka vůbec potřeba nabíjet.
Tohle všechno a mnohem více zvládnou sluchátka ve spojení s aplikací JBL Headphones. Nechybí ani kožené polstrování náušníků, díky kterému jsou příjemná na uších, a s hmotností 278 gramů působí lehce i po hodinách nošení. Z původní ceny 8 790 Kč klesla cena JBL Tour One M3 v barevných provedeních Black, Latte a Blue na neuvěřitelně lákavých 4 599 Kč, tedy o 48 %. Zejména pokud vezmeme v úvahu, že jde o momentálně nejprémiovější model značky JBL.
JBL Black Friday dorazil i mezi reproduktory
Sluchátka Tour One M3 samozřejmě nejsou jedinou položkou v nabídce Black Friday. Portfolio JBL je obrovské a kromě sluchátek a Bluetooth reproduktorů v jeho Black Friday nabídce najdete také soundbary, mikrofony, herní sluchátka nebo partyboxy. V nabídce najdete například sluchátkový bestseller JBL Tune 530BT se slevou 33 % za 999 Kč, oblíbený JBL PartyBox Encore 2 se slevou 27 % za 6 599 Kč nebo soundbar JBL Bar 800 se slevou 21 % za 13 490 Kč.
Samozřejmě vám nechceme prozradit úplně všechno. Kompletní nabídku JBL Black Friday najdete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců. Akce končí 30. 11. 2026 nebo do vyprodání zásob.