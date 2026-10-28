Dynamic Island míří na MacBook Pro. Apple jeho příchod prakticky potvrdil přímo v macOS 27

Už dnes večer bychom se měli dočkat představení nových MacBooků Pro, které mají přinést jednu z největších změn za poslední roky. Kromě OLED displejů a vůbec první podpory dotykového ovládání se totiž údajně dočkají také Dynamic Islandu, který dobře známe z iPhone. A přestože Apple tuto novinku zatím oficiálně nepotvrdil, nyní se objevily další důkazy, které naznačují, že její představení je skutečně za dveřmi. Přímo v macOS 27 se totiž podařilo objevit grafické prvky, které jako by z oka vypadly právě Dynamic Island.
Na zajímavý nález upozornil leaker vystupující pod přezdívkou pdfu, který v macOS 27 objevil hned pět grafických prvků, jenž svým tvarem i způsobem zobrazování informací připomínají podlouhlý ostrůvek známý z iPhone. Vzhledem k tomu, že se o jeho příchodu na MacBook Pro spekuluje už několik měsíců, jde dle mého názoru víceméně o předčasné potvrzení nasazení tohoto prvku na Macy.
Objevené prvky se týkají připojování AirPods, aktivace režimu Soustředění, zapínání potlačování okolního hluku, upozornění na nízký stav baterie a automatického přepínání zvukového výstupu. Jinými slovy tedy přesně takových systémových informací, které dnes Apple zobrazuje prostřednictvím Dynamic Island na iPhone.
Všechny tyto prvky jsou navíc propojeny s novou součástí systémového rozhraní nazvanou MenuBarAgent. která by podle leakera mohla připravovat půdu nejen pro Dynamic Island, ale také pro dotykové ovládání Maců. Některé kompaktní varianty nových systémových upozornění pak jsou přitom údajně součástí macOS 27 již nyní.
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Konec výřezu, který Apple používá od roku 2021
Příchod Dynamic Islandu by měl logicky znamenat konec klasického výřezu v horní části displeje, který Apple používá u MacBooků Pro od roku 2021. Ten sice umožnil zmenšit rámečky kolem obrazovky, na rozdíl od Dynamic Island však nenabízí žádné interaktivní funkce. Nové řešení by tak mohlo být nejen elegantnější, ale především praktičtější. Namísto nevyužitého prostoru kolem přední kamery by totiž uživatelé získali místo pro zobrazování důležitých informací, aniž by museli otevírat další nabídky nebo aplikace.
Osobně musím říci, že právě na podobné propojení hardwaru a softwaru jsem u Maců dlouho čekal. Dynamic Island totiž na iPhone považuji za velmi povedený nápad a nevidím důvod, proč by nemohl stejně dobře fungovat i na počítači. Naopak si dokážu představit, že například informace o připojených AirPods, přehrávané hudbě nebo systémových událostech budou na větším displeji ještě užitečnější. Říkám si však, že bez Face ID půjde svým způsobem o polovičaté řešení a proto doufám, že se tohoto autentizačního systému na Macu dříve či později přeci jen dočkáme.