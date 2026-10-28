Chytré zámky WELOCK jsou v halloweenském výprodeji! Ušetřit můžete až 33 % a zbavit se klasických klíčů

Komerční sdělení: Klasické klíče jsou s námi už pěknou řádku let a přestože svou práci odvádějí stále spolehlivě, ruku na srdce, jejich používání není vždy úplně pohodlné. Stačí si je zapomenout doma, ztratit nebo třeba potřebovat pustit do bytu někoho ve chvíli, kdy zrovna nejste poblíž, a problém je na světě. Přitom dnes existuje elegantní řešení, díky kterému můžete na klasické klíče prakticky zapomenout. Řeč je samozřejmě o chytrých zámcích, které si navíc nyní můžete pořídit za velmi příjemné ceny. Společnost WELOCK totiž spustila svou halloweenskou slevovou akci, v rámci které zlevnila vybrané modely až o 33 %. Pokud tedy už nějakou dobu přemýšlíte nad tím, že své dveře posunete do 21. století, nyní k tomu máte ideální příležitost.
WELOCK přitom není na poli chytrých zámků žádným nováčkem. Jedná se o značku, která se dlouhodobě specializuje na chytré přístupové systémy a biometrické zabezpečení, přičemž patří mezi průkopníky integrace čteček otisků prstů přímo do cylindrických vložek. Její produkty jsou zajímavé zejména tím, že se nesnaží uživatelům komplikovat život složitou instalací či ovládáním, ale naopak jim chtějí každodenní odemykání maximálně usnadnit. A právě to je ostatně důvod, proč mohou dávat smysl nejen technologickým nadšencům, ale prakticky komukoliv.
WELOCK U81: Když chcete mít všechny možnosti odemykání po ruce
Pokud hledáte chytrý zámek, který vás nebude prakticky v ničem omezovat, rozhodně stojí za pozornost WELOCK U81. Ten totiž nabízí hned několik způsobů odemykání, díky kterým si na své přijde skutečně každý. Dveře můžete otevřít otiskem prstu, PIN kódem, RFID kartou, přes Bluetooth či mobilní aplikaci WELOCK. A kdyby náhodou došlo k vybití baterií nebo jiným komplikacím, k dispozici je dokonce i klasický mechanický klíč coby záložní řešení.
Osobně mi na tomto modelu přijde zajímavá především jeho univerzálnost. Zatímco vy můžete používat třeba otisk prstu, dětem nastavíte vlastní PIN a návštěvě umožníte přístup jiným způsobem. Zámek navíc podporuje ochranu PIN kódu proti odpozorování, kdy lze před správnou kombinaci nebo za ni zadat náhodné číslice. Pokud tedy někdo stojí za vámi, nemusíte se obávat, že by váš přístupový kód jednoduše odkoukal.
Velkou výhodou je rovněž možnost propojení s bránou WiFiBox3, díky které získáte vzdálené ovládání, přehled o přístupech či integraci s Alexou a Home Assistant. To se může hodit třeba při pronajímání bytu, kdy hostům umožníte vstup bez nutnosti osobního předávání klíčů. Příjemná je i instalace, při které není třeba vrtat do dveří nebo měnit jejich konstrukci. Stačí pouze vyměnit stávající kompatibilní cylindrickou vložku.
Běžná cena WELOCK U81 činí 249 €, avšak v rámci halloweenské akce jej lze se slevovým kódem VD60 pořídit za 189 €. Úspora tedy činí rovných 60 €.
WELOCK ToucA51: Chytrý zámek pro celou rodinu
Dalším zajímavým kouskem v nabídce je WELOCK ToucA51, který cílí především na uživatele hledající kombinaci jednoduchého ovládání a širokých možností správy přístupu. Také tento model disponuje čtečkou otisků prstů, číselnou klávesnicí a dalšími možnostmi odemykání, přičemž jeho velkým lákadlem je rychlost biometrického rozpoznávání. Výrobce totiž uvádí odemčení za méně než 0,3 sekundy, což je hodnota, díky které by se používání zámku mělo pocitově blížit odemykání moderního smartphonu.
Velmi praktická je možnost vytváření časově omezených přístupových kódů. Představte si například, že pronajímáte apartmán a potřebujete umožnit hostům vstup pouze na několik dní. Namísto předávání fyzických klíčů jim jednoduše vytvoříte kód, jehož platnost omezíte na konkrétní období. Stejně tak můžete přístup umožnit uklízečce, řemeslníkovi nebo třeba příbuzným, kteří vám přijedou pohlídat domácnost.
WELOCK ToucA51 navíc podporuje až 200 PIN kódů a nechybí ani ochrana proti jejich odpozorování. Po připojení volitelné brány WiFiBox3 lze zámek ovládat vzdáleně prostřednictvím aplikace nebo jej propojit s hlasovou asistentkou Alexa. A co je možná vůbec nejlepší, výrobce uvádí instalaci během zhruba deseti minut, a to bez nutnosti vrtání či přivolání zámečníka. Samozřejmě je ale potřeba předem ověřit kompatibilitu s konkrétními dveřmi.
V rámci aktuální akce se cena tohoto modelu snížila ze 169 € na pouhých 119 € při použití slevového kódu VD50. Za tuto částku tak získáte poměrně všestranné řešení, které může každodenní přístup do domácnosti výrazně zpříjemnit.
WELOCK Touch41: Jednoduchost, která dává smysl
Ne každý ovšem potřebuje číselnou klávesnici nebo velké množství různých možností odemykání. Pokud hledáte především jednoduchý způsob, jak se zbavit každodenního hledání klíčů, mohl by vám padnout do oka WELOCK Touch41. Jeho hlavní předností je totiž čtečka otisků prstů, díky které stačí přiložit prst a během okamžiku můžete vstoupit domů.
Podle výrobce dokáže zámek rozpoznat registrovaný otisk s úspěšností až 98 %, přičemž samotné rozpoznání zabere přibližně půl sekundy. Do paměti lze uložit až 100 otisků prstů, z nichž tři mohou mít administrátorská oprávnění. Kromě biometrického odemykání můžete využít také RFID karty nebo mobilní aplikaci WELOCK dostupnou pro iOS a Android. V balení navíc naleznete rovnou tři RFID karty, takže můžete přístup snadno rozdělit mezi členy domácnosti.
Právě v rodinném prostředí mi tento model dává velký smysl. Děti nemusí nosit klíče, které mohou ztratit, a starší členové domácnosti zase nemusí řešit ovládání aplikace. Každý jednoduše využije způsob, který mu nejvíce vyhovuje. Pokud byste navíc chtěli zámek ovládat vzdáleně nebo využívat hlasové příkazy prostřednictvím Alexy, stačí jej doplnit o kompatibilní bránu WiFiBox3.
Touch41 je určen pro kompatibilní dveře s evropským profilem cylindrické vložky a díky nastavitelné konstrukci jej lze přizpůsobit různým rozměrům. Samotná instalace je přitom koncipována tak, aby ji zvládl i běžný uživatel bez zásadních stavebních úprav.
A cena? Z původních 189 € se díky slevovému kódu VD63 dostáváte na 126 €, což znamená úsporu 63 €. Právě tento model tak v rámci halloweenské akce nabízí nejvyšší procentuální slevu z uvedené trojice.
Chytré zabezpečení nemusí stát majlant
Ať už vás oslovil univerzální U81, všestranný ToucA51 nebo jednodušší Touch41, společným jmenovatelem všech tří modelů je snaha zpříjemnit každodenní přístup do domácnosti. Výhodou je navíc skutečnost, že kvůli přechodu na chytrý zámek nemusíte automaticky pořizovat nové dveře nebo investovat do náročné instalace. Stačí si ověřit kompatibilitu stávající cylindrické vložky a vybrat řešení, které nejlépe odpovídá vašim potřebám.
Za zmínku stojí také podmínky nákupu. WELOCK nabízí bezplatné doručení z evropských a britských skladů, 30denní možnost vrácení peněz, dvouletou záruku a celoživotní zákaznickou podporu. Pokud tedy chcete svou domácnost posunout zase o kousek dál, stojí za to se na aktuální nabídku podívat.
Halloweenský výprodej WELOCK se slevami až 33 % je časově omezený, a tak se s případným nákupem nevyplatí příliš otálet. Koneckonců, zbavit se klasických klíčů a zároveň ušetřit několik desítek eur nezní vůbec špatně.