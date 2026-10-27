Vyzkoušeli jsme nejzajímavější novinku pro HomePod (mini) za poslední roky. Doslova nám rozzářila den!

Přestože Apple do nových verzí OS pro HomePod v posledních letech přidával jen naprosté banality a leckdy se dokonce v popisu omezil jen na obecné fráze typu „oprava chyb a zvýšení výkonu“, včera vydaný HomePod OS 27.2 tuto situaci poměrně zásadně mění. Na HomePod 2. generace a HomePod mini totiž přináší doslova jednu z nejzářivějších novinek za poslední roky. Určitým paradoxem je sice fakt, že něco podobného mohl Apple své chytré reproduktory naučit už dávno, jelikož jde vlastně jen o více zářící horní displeje pulzující do rytmu (nejen) hudby, na druhou stranu jsme si ale zrovna u HomePodů už tak nějak zvykli na to, že Apple jejich potenciál odemyká postupně. Ostatně, vzpomeňme na teploměr a vlhkoměr, který Apple u HomePodu mini zprovoznil až pěkných pár měsíců po jejich vydání.
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Pro aktivaci Zvukové záře na HomePodu 2. generace a HomePodu mini je třeba aktualizovat jeho firmware na verzi 27.2 a co je důležité, tento operační systém musí běžet i ve vašem iPhone. Já včera večer nejprve zaktualizoval HomePod, abych záhy zjistil, že novinku k dispozici z nějakého důvodu nemám a musím tedy pokračovat v aktualizačním večeru právě skrze iPhone. Po jeho aktualizaci už nicméně vše v nastavení vyskočilo a já mohl funkci zaktivovat. A musím říci, že funguje opravdu dobře a vizuálně nevypadá vůbec špatně!
Zvuková záře totiž přebírá barevnou tématiku z přebalu alba skladby, kterou přehrává, přičemž je jedno, jestli jde o Apple Music, Spotify či cokoliv jiného. Barevně zářící displej pak „tepe“ do rytmu dané skladby, respektive na ní spíš různě reaguje nejrůznějším tlumením jasu, barevnými přechody a tak podobně. Osobně mě pak docela překvapilo, že vše funguje nejen v kombinaci s hudbou, ale HomePod svítí a „pulzuje“ i v kombinaci se sledováním televize. V takovém případě nám svítil bíle a jeho displej „pulzoval“ podle dialogů, což také vypadalo docela zajímavě. Asi bych ale ocenil, kdybych mohl funkci nastavit jen pro hudbu a nikoliv pro televizi, protože pro leckoho může být právě blikání při sledování filmů či seriálů docela otravné. I tak se ale za mě jedná o pěknou ukázku toho, čeho je Apple schopen docílit relativně nenápadnou softwarovou aktualizací. I letitý produkt totiž díky ní dostane novou jiskru.