Tesla odhalila nový Roadster. Otevírá cestu k fúzi se SpaceX?

Komerční sdělení: Tesla v minulém týdnu znovu upoutala pozornost investorů i automobilových fanoušků. Společnost představila nový Roadster a především jeho demonstraci s raketovými tryskami okamžitě zaplavila sociální sítě. První vozy by podle plánů Elona Muska měly dorazit k zákazníkům během roku 2028. U takto ambiciózního projektu ale zůstává otázkou, zda se podaří harmonogram skutečně dodržet.
Nový Roadster má být dostupný ve třech verzích. Základ představuje dvoumístná varianta Performance, nad ní stojí verze Thrust vybavená zadními raketovými tryskami a technologickým vrcholem je varianta Rocket, která se objevila ve virálním videu. Právě ta má posouvat hranice toho, co dnes od sportovního elektromobilu očekáváme.
Tesla zákazníky filtruje už při rezervaci
Zajímavý je také způsob, jakým Tesla nastavila rezervace jednotlivých verzí. Pokud si chce zákazník v Česku objednat Performance nebo Thrust, musí při rezervaci okamžitě zaplatit zálohu 120 000 korun. Do deseti dnů pak musí uhradit také doplatek. U verze Performance činí 1,05 milionu korun, zatímco u varianty Thrust jde o 5,9 milionu korun.
Celková cena se tak dostává výrazně nad běžnou úroveň, na kterou jsou zákazníci Tesly zvyklí. Nejdražší Rocket zatím není možné standardně rezervovat ani objednat. Tesla pro něj dosud nestanovila oficiální cenu a jeho pořízení má fungovat na základě speciální pozvánky.
Roadster znovu otevřel otázku spojení Tesly a SpaceX
Nový Roadster však není zajímavý pouze jako automobil. Jeho technologické propojení se světem SpaceX znovu rozproudilo spekulace o možném spojení obou společností. Elon Musk nedávno potvrdil, že Tesla a SpaceX vytvořily speciální týmy, které jednají o možné fúzi.
Pokud by k transakci skutečně došlo, vznikla by jedna z největších korporací na světě s potenciální tržní hodnotou přesahující 3,5 bilionu dolarů. Takový podnik by spojoval elektromobily, vesmírné technologie, satelitní konektivitu a umělou inteligenci.
Spekulace navíc podporují také predikční trhy, které aktuálně připisují 56% pravděpodobnost tomu, že bude případná fúze oznámena do poloviny příštího roku. Nejde však o jistotu ani oficiální potvrzení transakce. Výsledný obchod by navíc musel projít řadou regulatorních překážek.
Co by Tesla získala?
Jedním z nejzajímavějších aspektů případného spojení by bylo propojení jednotlivých technologií obou firem. Tesla by například mohla získat přístup k rozsáhlé satelitní síti Starlink a obě společnosti podle dostupných informací pracují také na vlastních čipech pro umělou inteligenci v Texasu.
Takové propojení by dávalo smysl také z pohledu rostoucího významu AI. Tesla se snaží stavět svou budoucnost na autonomním řízení a umělé inteligenci, zatímco SpaceX prostřednictvím svých aktivit postupně rozšiřuje působení v oblasti výpočetní infrastruktury a AI. Fúze by tak mohla vytvořit neobvyklou kombinaci automobilového, vesmírného a technologického byznysu.
Zároveň by ale šlo o mimořádně komplexní transakci. SpaceX má významné vládní a vojenské zakázky pro Spojené státy, zatímco Tesla je výrazně provázaná s čínským výrobním i spotřebitelským trhem. Právě otázky národní bezpečnosti a regulatorního schválení proto mohou být jednou z největších překážek případného spojení.
Spekuluje se o ceně 420 dolarů
Pozornost investorů se v posledních dnech soustředí také na samotnou cenu, za kterou by případně mohlo dojít k odkupu akcií Tesly. Na trhu se nejčastěji skloňuje částka kolem 420 dolarů za akcii. Ta by představovala přibližně desetiprocentní prémii oproti současné tržní ceně kolem 380 dolarů.
Zdroj: xStation, XTB
Zatím však není jasné, zda k fúzi vůbec dojde, natož za jakých podmínek. Tesla a SpaceX by musely vyřešit nejen samotnou strukturu transakce, ale také otázky spojené s regulací, akcionáři a národní bezpečností.
Nový Roadster tak může být mnohem více než jen další ambiciózní model Tesly. Ukazuje, jak se automobilka snaží propojit elektromobilitu, autonomní řízení a umělou inteligenci, a zároveň znovu připomíná otázku, zda se Tesla a SpaceX nakonec skutečně spojí do jednoho technologického gigantu.
Chcete se dozvědět více o novém Roadsteru, možném spojení Tesly a SpaceX a o tom, co by taková transakce znamenala pro obě společnosti? Podívejte se na nové video od XTB, ve kterém se na celý příběh podrobně podíváme.
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