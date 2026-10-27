T-Mobile mění svou zákaznickou samoobsluhu. Nový portál Můj T-Mobile přináší přehlednější prostředí

Pokud patříte mezi zákazníky T-Mobilu a pravidelně využíváte jeho webovou samoobsluhu, možná vás při příštím přihlášení čeká příjemné překvapení. Operátor totiž začal postupně zpřístupňovat přepracovanou verzi portálu Můj T-Mobile, která přináší modernější vzhled, přehlednější ovládání a jednodušší správu služeb, plateb či zákaznického účtu. Cílem je přitom nejen usnadnit orientaci na webu, ale také sjednotit jeho prostředí s mobilní aplikací Můj T-Mobile.
Právě podobnost s mobilní aplikací je jednou z hlavních změn. Zákazníci, kteří jsou zvyklí spravovat své služby prostřednictvím telefonu, by se tak měli bez problémů zorientovat také ve webovém rozhraní. To má nabídnout známé uspořádání jednotlivých funkcí a umožnit rychlejší přístup k informacím o využívaných službách, platbách, dokumentech nebo zákaznickém profilu.
Nové prostředí zatím nenabízí všechny funkce
T-Mobile nicméně upozorňuje, že modernizace probíhá postupně a nový portál zatím funguje pouze v základním rozsahu. Některé funkce, na které byli zákazníci zvyklí ve starší samoobsluze, proto v nové verzi ještě nemusí najít. Operátor však počítá s jejich postupným doplňováním.
Dobrou zprávou je, že kvůli tomu nebude nutné složitě hledat původní samoobsluhu. Pokud totiž zákazník potřebuje funkci, která zatím v novém prostředí chybí, může se pomocí odkazu v záhlaví jednoduše přepnout do původního portálu. Stejně snadno se pak dostane zpět do nové verze. Operátor zároveň uvádí, že podobu a funkčnost portálu průběžně upravuje podle zpětné vazby uživatelů. Nová technologická platforma má navíc do budoucna umožnit rychlejší přidávání dalších funkcí a vylepšení.
Přepracovaná samoobsluha je postupně zpřístupňována koncovým zákazníkům a přihlásit se do ní lze na adrese www.t-mobile.cz/muj-t-mobile/. Pokud tedy nový vzhled zatím nevidíte, je možné, že se vám zpřístupní až v některé z dalších vln.