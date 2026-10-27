Siri AI se ještě letos naučí další čtyři jazyky

Apple sice teprve včera vydal iOS 27.2, jehož jednou z největších novinek je rozšíření jazykové podpory nové generace Siri AI, ale už nyní odhaluje, co chystá dál. Kalifornský gigant totiž oficiálně potvrdil, že ještě před koncem letošního roku zpřístupní svého inteligentního asistenta v dalších čtyřech jazycích. A přestože jde bezesporu o dobrou zprávu pro miliony uživatelů po celém světě, čeští, potažmo pak obecně evropští jablíčkáři si budou muset na podporu svého mateřského jazyka opět počkat.
Zatímco při zářijovém spuštění byla Siri AI dostupná pouze v angličtině, včerejší aktualizace iOS 27.2, iPadOS 27.2 a dalších systémů přinesly podporu francouzštiny, japonštiny, korejštiny, portugalštiny a španělštiny. Apple však nyní potvrdil, že ještě letos přibude také tradiční čínština, norština, turečtina a vietnamština. Celkový počet podporovaných jazyků se tak zvýší na deset.
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Přesný termín jejich zpřístupnění zatím Apple neoznámil. Vzhledem k tomu, že mají dorazit do konce roku, se však nabízí prosincová aktualizace iOS 27.3, jejíž první betaverze by se mohla objevit již v následujících týdnech. Zatím jde nicméně pouze o odhad, nikoliv o oficiálně potvrzený plán.
Co se týče Siri AI, ta dokáže například lépe porozumět kontextu konverzace, pracovat s osobními informacemi napříč aplikacemi a provádět složitější úkony, které dřívější Siri nezvládala. Právě jazyková podpora je proto pro její širší rozšíření naprosto zásadní. Pro evropské uživatele je však důležité to, že Siri AI zatím stále zůstává na iPhonech, iPadech a Apple Watch v Evropské unii nedostupná, a to i při nastavení některého z podporovaných jazyků. Na Macích a Apple Vision Pro ji naopak evropští uživatelé s podporovaným jazykovým nastavením využívat mohou. Apple tvrdí, že s Evropskou unií nadále hledá cestu k jejímu zpřístupnění také na zbývajících zařízeních. Snad se tedy i na Evropu brzy usměje štěstí.
Ještěže je finština siri a švédština. Ale čeština nikde. Ufff.
5.5milionove Norsko dostane AI jazyk, ale 10.5 milionové Česko nikoliv. Zvláštní.
Píše se léta Páně 2056. Apple s velkou slávou oznamuje, že nejpozději do roku 2074 spustí Siri AI v maďarštině. 🇭🇺
Na dotaz ohledně češtiny odpovídá tradičně: „Máme pro vás skvělou novinku! iPhone 48 Pro Max bude mít o 0,3 mm tenčí rámečky.“ 🍎
Lépe bych to nevystihl. Čeština není na programu dne a ani nebude. Ostatně ani MS s češtinou nikam nespěchá.
V cajku, proste přejdeme hromadně všichni na android a hotovo. Treba jim to pak dojde. Ja jim psal i email, samozřejmě bez odpovědi.
Zkusil ji někdo(já Siri nepoužívám) říci, že je hloupá a jakto že Česky neumí? 😁