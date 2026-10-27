QNAP představil nová úložiště s USB 4! Nabízí až 12 pozic pro disky a rychlost 40 Gb/s

Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetních, síťových a úložných řešení, dnes představila špičkové vysokokapacitní JBOD rozšiřující jednotky s připojením USB 4: 8pozicový stolní model TL-D810TC4 a 12pozicový rackový model TL-R1210TC4-RP, které poskytují teoretickou šířku pásma až 40 Gb/s. Jejich porty USB 4 typu C jsou také kompatibilní s Thunderbolt™ 5/4/3, což tvůrcům a firmám poskytuje pohodlný, cenově efektivní a flexibilní způsob rozšíření úložiště.
Nová řada JBOD jednotek s USB 4 podporuje HDD a SSD se SATA 6 Gb/s, což uživatelům umožňuje flexibilně rozšiřovat úložiště NAS nebo počítače podle potřeb jejich prostředí a pracovních postupů. To umožňuje rychlé rozšíření kapacity a lepší ochranu dat. Optimalizované větrání a aktivní chlazení zajišťují stabilní výkon a dlouhodobou spolehlivost při nepřetržitém provozu. Ať už se jedná o krátkodobé projekty, kreativní tvůrce vyžadující vysokorychlostní rozšíření nebo podniky zaměřené na dlouhodobé archivování a plánované zálohování, řada QNAP JBOD jednotek s USB 4 nabízí spolehlivé a flexibilní řešení pro rozšíření úložiště.
Společnost QNAP také představuje PCIe rozšiřující kartu QXP-40G2UC se dvěma porty USB 4 typu C určenou pro NAS s procesory Intel® a AMD, která uživatelům umožňuje přidat k jejich NAS konektivitu USB 4 a snadno se připojit k jednotkám JBOD USB 4 pro vysokorychlostní přenos dat a rozšíření kapacity. Podporované modely jsou uvedeny v seznamu kompatibility QNAP.
„Většinu produktů pro rozšíření přes USB 4 na trhu tvoří malé externí boxy pro SSD, které nedokážou uspokojit potřeby velkokapacitního úložiště nebo střednědobého až dlouhodobého rozšíření,“ uvedl Eddie Chuang, produktový manažer společnosti QNAP. „Řada JBOD USB 4 od společnosti QNAP tato omezení překonává tím, že umožňuje uživatelům notebooků, pracovních stanic a NAS rozšířit úložiště při zachování pohodlí, vysoké rychlosti a stability. Jedná se o nákladově efektivní řešení jak pro tvůrce, tak pro firemní uživatele, kteří potřebují škálovatelné úložiště s vysokou kapacitou.“
Hlavní funkce řady QNAP JBOD USB 4
- TL-D810TC4: Tento 8pozicový stolní model podporuje Windows®, macOS a QNAP NAS a je vybaven kovovým krytem a chladicím ventilátorem. Jeho kompaktní design je optimalizován pro tvůrce, kteří pracují dlouhé hodiny na stolních počítačích, a umožňuje rychlé zpracování 4K/8K videí a zálohování dat.
- TL-R1210TC4-RP: 12pozicový 2U model pro montáž do racku s duálním napájením podporuje Windows® a QNAP NAS a je speciálně navržen pro serverovny a zálohovací prostředí, která vyžadují nepřetržitý a spolehlivý provoz. Ideální pro malé a střední podniky, které vyžadují velkokapacitní úložiště dat a odolné zálohovací architektury.
Oba modely jsou vybaveny jedním portem USB 4 typu C a v balení je přiložen kabel USB 4. Jsou kompatibilní se zařízeními USB 4, Thunderbolt™ 5/4/3. Uživatelé si mohou vybrat samostatný režim externího úložiště nebo vytvořit softwarový RAID pro zvýšení kapacity a ochranu dat. Stav JBOD a disků lze sledovat a konfigurovat pomocí nástrojů pro správu.
Rozšiřující karta USB 4 pro QNAP NAS
- QXP-40G2UC: Rozšiřující karta USB 4 typu C se dvěma porty, která poskytuje teoretickou šířku pásma až 40 Gb/s. Podporuje USB 4 a USB 3 a umožňuje uživatelům NAS snadno přidat připojení USB pro větší škálovatelnost a kompatibilitu s jednotkami JBOD s USB 4.
Dostupnost
Nové jednotky JBOD s USB 4 a rozšiřující karta jsou již k dispozici. Další informace a kompletní řadu QNAP NAS najdete na stránkách www.qnap.com.