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Pozor! Nová aktualizace pro starší Apple produkty opravuje bezpečnostní chybu, která už mohla být zneužita při útocích

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Přestože se Apple v posledních dnech soustředí především na nové produkty a aktualizace nejnovějších operačních systémů, nezapomíná ani na majitele starších zařízení. Společně s vydáním iOS 27.2 totiž uvolnil také několik bezpečnostních aktualizací pro starší verze svých systémů. A minimálně jedna z nich si zaslouží zvýšenou pozornost. Opravuje totiž zranitelnost, která podle samotného Applu mohla být v minulosti zneužita při cílených kybernetických útocích.

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Konkrétně se jedná o aktualizaci iOS 18.7.11 a iPadOS 18.7.11, která je určena pro iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR a iPad 7. generace – tedy zařízení, která už nemohou přejít na novější iOS 26, respektive iPadOS 26. Přestože jde o několik let staré modely, Apple pro ně stále připravuje důležité bezpečnostní opravy.

Chyba mohla útočníkům umožnit spouštění škodlivého kódu

Nejzávažnější opravená zranitelnost se týká systémové komponenty CoreGraphics, která se stará o zpracování grafického obsahu. Chyba evidovaná pod označením CVE-2026-86950 mohla při zpracování speciálně upraveného škodlivého souboru umožnit spuštění libovolného kódu na napadeném zařízení. To samo o sobě nezní příliš dobře, ještě zajímavější je však upozornění samotného Applu. Ten totiž přiznává, že má informace o možném zneužití této chyby při mimořádně sofistikovaných útocích zaměřených na konkrétní osoby používající starší verze iOS. Neznamená to tedy, že by se jednalo o plošně rozšířený útok na všechny uživatele iPhonů, rozhodně však nejde o zranitelnost, kterou by bylo vhodné podceňovat.

Apple problém odstranil zpřísněním kontroly hranic paměti při zpracování dat. Zajímavé přitom je, že na novějších podporovaných zařízeních byla stejná chyba opravena již v září. Nyní se tak bezpečnostní záplata dostává i ke starším iPhonům a iPadům.

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Aktualizace dorazily i na další zařízení

Vedle iOS 18.7.11 a iPadOS 18.7.11 vydal Apple také iOS 26.7.2 a iPadOS 26.7.2, které podle zveřejněných bezpečnostních poznámek opravují celkem 134 zranitelností. Žádnou z nich přitom Apple neoznačuje za chybu, o jejímž aktivním zneužívání by měl informace. Aktualizací se dočkaly rovněž starší verze macOS, konkrétně macOS Tahoe 26.7.2 a macOS Sequoia 15.8.2. Zajímavostí je pak vydání tvOS 26.6.1, které vedle běžné údržby přináší podporu ovladače Siri Remote čtvrté generace pro Apple TV HD a první generaci Apple TV 4K.

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Pokud tedy některé ze zmíněných zařízení stále používáte, doporučuji aktualizaci zbytečně neodkládat. Na iPhone a iPad ji najdete tradičně v Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. Přestože se totiž o starších modelech v souvislosti s novými funkcemi už příliš nemluví, právě bezpečnostní aktualizace jsou důvodem, proč se vyplatí věnovat jim pozornost i několik let po jejich uvedení na trh.

Zdroj
Diskuze
Apple

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