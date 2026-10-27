Nový iPad mini má unikátní reproduktory. Apple využil samotný displej

Apple včera odpoledne světu představil nový iPad mini, který se může pochlubit celou řadou zajímavých vylepšení. Největší pozornost na sebe sice nepřekvapivě strhává OLED displej, výkonný čip A20 Pro či nově přidaná voděodolnost, jedna z nejzajímavějších novinek se ale ukrývá tak trochu pod povrchem. Kalifornský gigant totiž u svého nejmenšího tabletu kompletně přepracoval zvukový systém, který nyní využívá technologii nazvanou Acoustic Display, a jak už samotný název napovídá, důležitou roli v něm hraje právě displej.
Zatímco dosavadní iPady využívají klasické reproduktory umístěné v těle zařízení, nový iPad mini přichází s dost odlišným řešením. Apple totiž vyvinul speciální basové reproduktory, které jsou integrovány do konstrukce displeje a využívají jej k reprodukci zvuku. Výsledkem by podle společnosti měly být výraznější basy a vyšší hlasitost, aniž by bylo nutné zvětšovat samotné zařízení.
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Tím však změny nekončí. O reprodukci vyšších frekvencí se totiž starají samostatné výškové reproduktory, které Apple ukryl mezi krycí sklo displeje a hliníkové tělo tabletu. Právě tato kombinace má zajistit vyváženější zvuk, který nabídne nejen dostatek basů, ale také čistší výšky. Zajímavé přitom je, že se jedná o vůbec první zařízení Applu využívající systém Acoustic Display a přestože zatím nemáme k dispozici nezávislé testy, které by ukázaly, nakolik se nové řešení skutečně podepsalo na kvalitě zvuku, na papíře jde o poměrně zajímavou technologii.
Možná ještě zajímavější je pak dle mého názoru fakt, že přepracovaný zvukový systém nemá přinést pouze lepší poslech, ale díky jeho konstrukci a utěsnění se Applu podařilo výrazně zlepšit také odolnost celého zařízení. Nový iPad mini se tak jako první iPad může pochlubit certifikací IP67, která potvrzuje odolnost proti prachu a vodě, což je poměrně zásadní posun. Samozřejmě to neznamená, že byste s novinkou měli pravidelně chodit plavat, ale například náhodné polití či krátkodobý kontakt s vodou by měla zvládnout podstatně lépe.
Osobně mi na celém řešení přijde nejzajímavější především to, že Apple dokázal přepracovat zvukový systém v době, kdy se snažil tablet zároveň ztenčit. Nový iPad mini má totiž tloušťku pouhých 5,4 mm, což je oproti předchozí generaci poměrně výrazné zeštíhlení. Přesto se do něj podařilo vměstnat nové reproduktory, které mají nabídnout lepší zvuk než dosud. Zda se tato technologie v budoucnu objeví také v dalších iPadech, sice zatím nevíme. Pokud se však v praxi osvědčí, vůbec bych se nedivil, kdyby ji Apple postupně začal využívat i u dalších zařízení. Přeci jen možnost nabídnout kvalitnější zvuk a současně ušetřit místo uvnitř těla je přesně tím typem vylepšení, které může mít u moderní elektroniky velký smysl.